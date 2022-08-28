جوارب ذكية تقلل من مخاطر سقوط المرضى

نجحت شركة أدوات طبية في ابتكار ”جوارب ذكية“ مزودة بتقنية خاصة تساعد في الحد من مخاطر سقوط المرضى وتعرضهم لإصابات خطيرة قد تؤدي إلى وفاتهم في بعض الحالات.

وتحتوي الجوارب على مستشعرات ضغط؛ تنبه مقدمي الرعاية عندما يحاول المرضي من ذوي الحالات الخطرة الوقوف أو النهوض من السرير في حال عدم وجود طاقم التمريض.

وتقوم التقنية بإصدار تنبيهات لاسلكية تصل لمقدمي الرعاية الصحية الأقرب من المريض، حتى يتمكنوا من الوصول إليه ومساعدته في أسرع وقت ممكن.

ويصل التنبيه الصادر الجوارب إلى أقرب ثلاثة من مقدمي الرعاية عندما يحاول المريض الخروج من السرير، ثم أقرب ثلاثة أخرين إذا لم يكن أحد الثلاثة الأوائل موجودًا في الغرفة خلال أول 60 ثانية، وبعد ذلك إذا لم يتم الاستجابة تقوم التقنية بإجراء مكالمة لجميع الموظفين في غضون 90 ثانية.

ويمكن أن يؤدي السقوط على الأرض إلى عواقب وخيمة على المرضى لا سيما الضعفاء منهم، وفي حين ليست من الممكن مراقبة المرضى المعرضين لمخاطر عالية بشكل لحظي، تكون التقنيات اللاسلكية مناسبة تمامًا لأداء دور مساعد.

وخضعت تقنية الجوارب الذكية، التي ابتكرتها شركة ”Palarum“ لاختبار أجراه باحثون من مركز ”ويكسنر“ الطبي، التابع لجامعة ”أوهايو“ الأمريكية، وأثبت قدرة كبيرة على الحد من سقوط المرضى المعرضين للخطر.

ونقل موقع ”medgadget“، المعني بالشؤون التقنية عن تينا بودين الباحثة المشاركة في الاختبارات قولها: ”بسبب شيخوخة السكان السريعة في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يزداد عدد المرضى المعرضين لخطر السقوط في المستشفيات بشكل كبير“.

وأضافت ”يُعتقد أن حوالي 30% من حالات السقوط داخل المستشفى يمكن الوقاية منها، لذلك من الضروري تحديد طرق أفضل للحفاظ على مرضانا في مأمن من السقوط أثناء دخولهم المستشفى“.

وحسب الموقع فإن أغلب حالات سقوط المرضى الذين في حالات خطرة تأتي عندما يحاولون النهوض من الأسرة لاستخدام دورات المياه، وهذا هو الوقت الذي يمكن أن يؤدي فيه وجود مقدم رعاية للمساعدة إلى تقليل مخاطر مثل هذه الحوادث بشكل كبير.

وتتضمن الأساليب والتقنيات الحالية لتفادي سقوط المرضى أحيانًا مستشعرات ضغط مثبتة في أسرة المرضي أو مقاعدهم، ولكن غالبًا ما تعطي إنذارات خاطئة، ما يؤدي إلى تقليل فعالية هذه الأنظمة.

وقال تامي مور، باحث آخر مشارك في الاختبار: ”نحن نعلم أن تدابير الوقاية من السقوط الحالية لا تعمل على نحو فعال باستمرار“، مضيفًا |خلال دراستنا لاحظنا عدم تسجيل الجوارب الذكية أي حوادث سقوط“.

وبين أن ”المشكلة الرئيسية في مجسات الضغط الحالية المثبتة في السرير والمقاعد تتمثل في كثرة إصدار الإنذارات الكاذبة ما يؤدي إلى تأخر الاستجابة، لكن الجوارب الذكية سجلت فقط 0.2% حالات إنذار كاذبة“.