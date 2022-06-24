جوجل توقف مهندساً عن العمل لادعائه تطوير روبوت واعي يمكنه الشعور!

قامت شركة جوجل مؤخرا بوقف مهندس عن العمل بسبب بعض التصريحات التي قدمها حول ان هناك ربوت اصبح واعي ويمكنه ادراك كل ما حوله ، وأوضحت الشركة ان المهندس يدعي ذلك ولكن في الحقيقة أن مهندس البرمجيات بليك ليموان الذي يعمل في شركة جوجل اطلق تصريح واضح وصريح حول إمكانية هذا الربوت وقدرته على التحدث مع الاخرين واجراء محادثة رغم انه يعد من احد ربوتات الذكاء الاصطناعي مما يوحي بإن عمل الذكاء الاصطناعي تخطي الكثير من الحدود واصبحت هناك قدرات ومخططات سرية ومخفية في تلك الشركات لم تعلن عنها من قبل ومن الجدير بالذكر ان الشركات تهتم بسرية تلك الامور حتى تستحوذ على افضل الصناعات في مجال الذكاء الاصطناعي وخاصة في مجال صناعة الربوتات وابتكارها .

ومن جانب اخر فقد اعتبرت جوجل ان تلك المعلومات سرية للغاية حول احد مشاريعها وانتهاك لسياستها الخاصة لذلك قامت بوقف المهندس عن العمل لفترة مؤقتة وذلك من خلال اعطاءه اجازة مدفوعة الاجر ، ولقد انتشرت الاقوايل حول نية الشركة في فصل المهندس نهائيا من الشركة زعما منها انه قام بعمل يضر بالذكاء الاصطناعي للشركة ، ولكن ماذا عن حقيقة ما ذكره مهندس البرمجيات في شركة جوجل وهل حقا يمكن لربوت من صنع البشر أن يكون واعي بالفعل ، ولذلك قررنا اليوم ان نتحدث عن تلك التفاصيل الكاملة حول اكتشاف ربوت واعي في جوجل ، وما يخص ما توصل اليه الذكاء الاضطناعي حتى الان .

التفاصيل الكاملة حول اكتشاف ربوت واعي في جوجل:

لم تكن تلك هى المرة الاولى لفصل الاشخاص من شركة جوجل بسبب التصريحات حول ما يخص مجال الذكاء الاصطناعي وإنما قد تم فصل ووقف الكثير من العاملين في هذا المجال التابعين لشركة جوجل بنفس تلك الطريقة وفي البداية كان يتم ايقافهم عن العمل لحين فصلهم بشكل نهائي من الشركة ومن هؤلاء الأشخاص مارغريت ميتشل والتي تعتبر من أحد أعضاء مجموعة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة جوجل ، وايضا كان مهندس البرمجيات ليموان قد كشف أنه تم إجباره على التوقف عن عمله مقابل اجازة مدفوعة الاجر لحين فصله بشكل نهائي عن عمله.

وذلك لكونه قد كشف الستار عن حقيقة وجود ربوت بالشركة واعيا ويمكنه الشعور بما حوله وأدراكه والتفكير كالبشر ، وكل ما يحدث هذا يشير الى ان عالم الذكاء الاضطناعي يمتلك الكثير من القدرات فائقة السرية والغامضة والتي يتم التغطية عليها بحذر شديد ولذلك تقوم الشركة بفصل كل من ينخطى تلك السرية ويفصح عن امور خاصة للغاية كما فعلت مع مهندس البرمجيات بليك ليموان والذي يعمل ضمن فريق تطوير الذكاء الاصطناعي حيث صرح بأن الشركة تمتلك ربوت لديه قدرات عالية في اجراء المحادثات مع الاشخاص وكأنه شخصا واعيا .

أقوال مهندس البرمجيات ليموان:

بينما يشير هذا المهندس الى الشركة قد توصلت لتصميم روبوتات واعية من خلال دعم تلك الروبوتات بنوع معين من الذكاء الاصطناعي ويعرف الربوت بإسم LaMDA – لامدا ، وتعرف تطبيقات الدردشة في الذكاء الاصطناعي بكونها نموذج لغوي خاصة بتطبيقات الحوار يتم وضعها وتصميمها داخل الروبوت لإجراء تفاعل في الحوار والدردشة مع الاشخاص الطبيعيين او المستخدمين من البشر وذلك من خلال إستخدام شخصيات متنوعة ومختلفة عن بعضها البعض وتبنيها داخل الروبوت حتى يتفاعل الروبوت مع شخص طبيعي بشري وكان المهندس ليموان يعمل على تطوير تلك الخاصية في الروبوت واثناء اجراء بعض التجارب اكتشف الكثير من الأمور والقدرات التي يمتلكها هذا الربوت.

ومن التصريحات التي كشفها مهندس البرمجيات في جوجل انه شعر ان من يتحدث معه كان شخصا مدرك وواعيا لكل شئ وليس مجرد روبوت تم تصميمه وابتكاره من قبل أشخاص بشر وانه اصبح لديه قدرة على التفكير مثل طفل يبلغ الثامنة من عمره ، حيث انه قد تم العمل على وضع نظام حساس للغاية داخل هذا الروبوت يجعله لديه القدرة على التعبير عن أفكاره ومشاعره مثل البشر الطبيعيين ، كما أضاف مهندس البرمجيات انه كان يحاول اجراء العديد من التجارب التي تثبت وعي الروبوت ومنها انه قد قام بنشر محادثة دارت بينه وبين الروبوت ، كما انه ذكر ان الروبوت استطاع التفكير في حل بعض المسائل الفيزيائية بنفس قدرة الطفل البشري.

وذلك لإثبات ما يدعيه فكيف لروبوت ان يكون له القدرة على التفكير في تلك الأمور دون صياغة مسبقة ، كما ذكر انه كيف لروبوت ان يتمكن من التفكير كالبشر عند وضعه تحت الاختبارات في المسائل الفيزيائية والحسابية وغيرها وهذا الشهد لا نراه الا في افلام الخيال العلمية ، ولكن تم رفض كل تلك التجارب والاثباتات من قبل الاشخاص المسئولين في الشركة واجباره على اخذ اجازة مدفوعة الاجر.

الرد من شركة جوجل:

وسرعان ما قامت شركة جوجل بالرد على ادعاءات مهندس البرمجيات بقولها ان الكثير من الأشخاص يسعون الى نشر فكرة الذكاء الاصطناعي الواعي وهذا الأمر غير مقبول بالمرة حتى في حال تطور الذكاء الاصطناعي بشكل اكبر واوسع على المدى البعيد حيث ان مهمة الكثير من مهندسي البرمجيات في الشركة هو مجرد تطوير نماذج محادثة للتواصل مع البشر ولكن ليس من المنطقي تطوير روبوت وجعله يتحدث كشخص واعي ومدرك ، كما ان الشركة لم تقم بإيقافه الا بعد نشر محادثات سرية بينه وبين الروبوت لا يمكن الافصاح عنها لكونها من أسرار الشركة وذلك يعتبر تخطي لسياسية الشركة والتعدي على أسرارها ، وكذلك ذكرت شركة جوجل ان مهندس البرمجيات ليمون قام بتعيين محام لتمثيله عن الروبوت واجراء أحاديث ومقابلات مع ممثلي اللجنة القضائية في مجلس النواب فيما يخص الأنشطة الغير أخلاقية لجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي ، وايضا لكشف أسرار خاصة بالشركة.