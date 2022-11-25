جولة جديدة لماسك من تقليل عدد الموظفين... ومعايدة بعيد الشكر!‏

لا تزال أخبار طرد الموظفين من شركة “تويتر” تحوم حول الملياردير الأميركي إيلون ماسك. ‏

فقد أكد أشخاص مطلعون على هذا الملف مؤخراً أن الشركة أجرت جولة جديدة من “تقليل عدد الموظفين” طالت هذه المرة عدداً من ‏المهندسين، وذلك في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة‎.‎

وقدر البعض عدد المطرودين بالعشرات، وفق ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.‏

ما أشعل موجة غضب بين مستخدمي تويتر خلال الساعات الماضية، الذين وجهوا انتقادات عارمة إلى المالك الجديد، الذي ما فتئ منذ ‏أشهر يثير الجدل، وسط مخاوف تحدق بمصير “العصفور الأزرق‎”.‎

واعتبر العديد من المنتقدين أن ماسك “عديم الرحمة”، إذ عمد إلى طرد موظفين قبيل ساعات من عيد الشكر الشهير في الولايات ‏المتحدة، قبل أن يتوجه بكل براءة أمس بمعايدة للملايين، معبراً عن استمتاعه وفرحته بهذه المناسبة‎!‎

كما شارك البعض في تغريدات، تعليقاً لموظف سابق قيل إنه طرد مطلع نوفمبر مع وعد بتسديد راتبه لمدة 3 أشهر، قبل أن يعاد ‏استدعاؤه بعد ذلك بوقت قصير من قبل الشركة، التي أكدت أنه “موهبة مهمة” وضرورية لعمل المنصة‎.‎

إلا أنه عاد وتلقى اشعاراً بصرفه من العمل ثانية، من دون أي سبب أو مبرر أو شرح. وناشد الموظف السابق أي محام مستعد ‏لمساعدته، بالتواصل معه‎.

Have a great Thanksgiving! 🇺🇸♥️🇺🇸 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022