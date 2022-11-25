جولة جديدة لماسك من تقليل عدد الموظفين... ومعايدة بعيد الشكر!‏

لا تزال أخبار طرد الموظفين من شركة “تويتر” تحوم حول الملياردير الأميركي إيلون ماسك.
فقد أكد أشخاص مطلعون على هذا الملف مؤخراً أن الشركة أجرت جولة جديدة من “تقليل عدد الموظفين” طالت هذه المرة عدداً من المهندسين، وذلك في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
وقدر البعض عدد المطرودين بالعشرات، وفق ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ما أشعل موجة غضب بين مستخدمي تويتر خلال الساعات الماضية، الذين وجهوا انتقادات عارمة إلى المالك الجديد، الذي ما فتئ منذ أشهر يثير الجدل، وسط مخاوف تحدق بمصير “العصفور الأزرق”.
واعتبر العديد من المنتقدين أن ماسك “عديم الرحمة”، إذ عمد إلى طرد موظفين قبيل ساعات من عيد الشكر الشهير في الولايات المتحدة، قبل أن يتوجه بكل براءة أمس بمعايدة للملايين، معبراً عن استمتاعه وفرحته بهذه المناسبة!
كما شارك البعض في تغريدات، تعليقاً لموظف سابق قيل إنه طرد مطلع نوفمبر مع وعد بتسديد راتبه لمدة 3 أشهر، قبل أن يعاد استدعاؤه بعد ذلك بوقت قصير من قبل الشركة، التي أكدت أنه “موهبة مهمة” وضرورية لعمل المنصة.
إلا أنه عاد وتلقى اشعاراً بصرفه من العمل ثانية، من دون أي سبب أو مبرر أو شرح. وناشد الموظف السابق أي محام مستعد لمساعدته، بالتواصل معه.
Have a great Thanksgiving! 🇺🇸♥️🇺🇸
— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022