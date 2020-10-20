حاسب مصغر من راسبيري باي

بعد أن أطلقت المؤسسة حاسبها المصغر الرائد للمستهلكين (Raspberry Pi 4) في شهر حزيران 2019، اطلقت مؤسسة راسبيري باي (Raspberry Pi) منتجًا جديدًا يسمى (Compute Module 4).

ويُعد جهاز راسبيري باي التقليدي بمثابة حاسب مصغر بلوحة واحدة يتضمن الكثير من المنافذ، ويتميز (Compute Module 4) بالمعالج نفسه لحاسب (Raspberry Pi 4)، لكنه خاص لحالات الاستخدام الصناعي.

ويمكنك بناء نموذج أولي باستخدام حاسب راسبيري باي التقليدي، ومن ثم طلب مجموعة من (Compute Modules) لتضمينها في منتجاتك التجارية.

وكتب أبين ابتون (Eben Upton) في تدوينة: نبيع 7 ملايين حاسب راسبيري باي كل عام، وأكثر من نصف هذه الكمية تٌستخدم في التطبيقات الصناعية والتجارية، من اللافتات الرقمية إلى أجهزة أتمتة العمليات.

وتتشابه بعض الأشياء تمامًا بين (Raspberry Pi 4) و (Compute Module 4)، مثل معالج (ARM) مع رسومات (VideoCore VI).

ويمثل الحاسب الجديد ترقية ضخمة لعملاء (Compute Module) السابقين.

ويمكنك الحصول على أداء فيديو أفضل بكثير من خلال التعامل مع:

فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية وفقًا لمعيار (H.265).

فيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية وفقًا لمعيار (H.264).

فيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية وفقًا لمعيار (H.264).

ويمكنك أيضًا الاستفادة من واجهات (HDMI) المزدوجة لتوصيل ما يصل إلى شاشتين بدقة (4K) بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

كما يمكنك اختيار (Compute Module 4) مع التقنيات اللاسلكية (الشبكة اللاسلكية والبلوتوث) أو بدونها، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 أو 2 أو 4 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين (eMMC) بسعة 8 أو 16 أو 32 جيجابايت.

وهناك أيضًا نموذج بدون أي وحدة تخزين (eMMC) في حال كنت تريد استخدام وحدة تخزين (eMMC) خارجية أو واجهة بطاقة (SD).

ويمكنك الاختيار من بين تلك المواصفات لتقليل التكاليف على نطاق واسع، مما يعني وجود 32 إصدارًا مختلفًا من (Compute Module 4) تتراوح أسعارها ما بين 25 دولار و 90 دولار.

وتم تغيير شكل الحاسب المصغر مقارنةً بالنماذج السابقة، مما يعني أنك تحتاج إلى لوحة إدخال وإخراج جديدة لحاسب (Compute Module) – بسعر 35 دولار – من أجل الاستفادة من جميع الواجهات وبدء التطوير.