حاسوب الكل في واحد.. آيسر تطلق جهاز Aspire S32

أعلنت شركة آيسر عن إطلاق حاسوب الكل في واحد Aspire S32 الجديد، الذي يمتاز بشاشة قياس 5ر31 بوصة وبدقة وضوح 2560 x 1440 بيكسل.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الحاسوب الجديد من فئة الكل في واحد ينبض بداخله المعالج إنتل Core i7-1360P، مع ذاكرة وصول عشوائي DDR4 سعة 16 جيجابايت وذاكرة PCIe SSD سعة واحد تيرابايت.

ويشتمل الحاسوب الجديد على لوحة تتبع، والتي يمكن تخزينها في الحامل بشكل غير لافت للأنظار في حالة عدم استعمالها، كما يمكن استعمالها كلوحة رسم صغيرة بواسطة قلم إدخال البيانات.

ويتم شحن لوحة التتبع لاسلكيا عندما يتم تثبيتها مغناطيسيا في الحامل، علاوة على وجود واجهة مغناطيسية في الإطار العلوي للشاشة، والتي يمكن استعمالها لتثبيت كاميرا ويب بدقة 1080 بيكسل أو كاميرا ويب بدقة 1440 بيكسل مع مصباح مستدير مدمج.

وعلى الجانب الخلفي للحامل يوجد اثنان من منافذ HDMI، ويمكن استعمال أحدهما كمدخل HDMI بحيث يمكن استخدام الحاسوب كشاشة خارجية، أما المنفذ الثاني فإنه يسمح بتوصيل شاشة خارجية بالحاسوب، الذي يضم أيضا 4 منافذ USB-A ومنفذ USB-C ومنفذ إيثرنت مع دعم شبكة الواي فاي Wi-Fi 6E وتقنية البلوتوث 5.