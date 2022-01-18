الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حافظة جديدة لهواتف آيفون وسماعات AirPods

18 - يناير - 2022
حافظة آيفون الجديدة.

حافظة آيفون الجديدة.

A A A
طباعة المقال

أطلقت شركة Power1 حافظة جديدة لهاتف آيفون، تتيح إمكانية حمل سماعة الرأس اللاسلكية AirPods وشحنها.

كما أن الحافظة الجديدة تعمل على إطالة فترة تشغيل بطارية هاتف آيفون.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن حافظة هاتف آيفون الجديدة تتكون من جزئين: حافظة من السيليكون تظل مركبة في الهاتف الذكي بشكل دائم، وبطارية يتم تركيبها مغناطيسيا في هاتف آيفون بحيث يمكن إزالتها في أي وقت لكي يبدو الهاتف الذكي بشكل أنحف.

وتمتاز البطارية بسعة تبلغ 3000 مللي أمبير/ساعة، ويمكن الاستفادة منها لإطالة فترة تشغيل الهاتف الذكي أو شحن بطارية سماعات الرأس اللاسلكية AirPods بما يصل إلى 25 مرة كاملة، مما يعني أنه يمكن استعمال سماعة الرأس اللاسلكية لإجراء المكالمات الهاتفية لمدة 90 ساعة قبل أن تحتاج البطارية لإعادة الشحن.

وتتمثل الميزة الأساسية لحافظة هاتف آيفون الجديدة في الجيب المخصص لسماعة الرأس اللاسلكية AirPods، والذي يتيح إمكانية حمل سماعة الرأس اللاسلكية بجانب وحدة الكاميرا بحيث لا يضطر المستخدم إلى اصطحاب سماعة الرأس اللاسلكية بشكل منفصل عن الهاتف الذكي.

ومع ذلك لا تتوافق الحافظة مع سماعة الرأس اللاسلكية AirPods Pro، وهناك مجموعة متنوعة من الموديلات، التي تتوافق مع هواتف آيفون بدءا من الإصدار آيفون XR وحتى الموديل آيفون 13 برو ماكس، كما تتضمن الحافظة أيضا منفذ USB-C، وبالتالي يمكن للمستخدم شحن هاتف آيفون وسماعة الرأس اللاسلكية بواسطة كابل USB-C واحد دون الحاجة إلى استعمال كابل Lightning أو الشحن اللاسلكي البطيء.

وتتوافر الحافظة الجديدة لهاتف آيفون من Power1 بسعر يبلغ 119 دولارا أمريكيا.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    البحر الأبيض المتوسط
    ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط تهدد بظواهر قاسية
    قنديل بحر
    عمره 557 مليون عام.. اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر على الأرض
    نظارة الواقع الافتراضي
    ارتفاع جنوني.. انتهاء عصر أجهزة الواقع الافتراضي الرخيصة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"