حتى مع الكمامة.. خاصية التعرف على الوجه ستعمل في “iOS 14.5”

يقدم الإصدار الجديد من نظام التشغيل “iOS” وظيفة فتح القفل بواسطة خاصية التعرف على الوجه “face id”، حتى عندما يرتدي المستخدم قناعاً أو جهازاً للتنفس.

ووفقاً للشركة، يمكن لمستخدمي هواتف “آيفون” العاملة بنظام تشغيل “iOS 14.5” الذين يرتدون قناعاً فتح هواتفهم الذكية بسرعة باستخدام ميزة التعرف على الوجه “face id” بفضل ساعة “آبل”. ومن أجل القيام بذلك، يجب أن تكون الساعة على المعصم وغير مقفلة، وستعطي الساعة إشارة ملموسة بأن الهاتف الذكي قد انتقل إلى سطح المكتب.

هذا الخيار متاح فقط لفتح “آيفون” ولن يعمل الملء التلقائي للفوترة وكلمة المرور في “App Store” إلا بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

ونظراً للحاجة إلى الاستخدام المتكرر للقناع طوال العام الماضي، حاولت “آبل” معالجة مشكلة التعرف على الوجوه التي باتت أصعب. ففي أيار/مايو الماضي أطلقت تحديثاً تطلب بموجبه من المستخدمين إدخال كلمة مرور عندما لا يتمكن هاتفهم من تمييز وجوههم.

وأشارت تقارير تقنية إلى أن “آبل” تتجه إلى استعادة حساس بصمة الإصبع الذي تخلت عنه قبل سنوات لصالح تقنية التعرف على الوجوه، في الإصدار الجديد المرتقب من هواتف “أي فون”.