حدث فلكي شهير ينتظرنا منتصف شهر يوليو

يترقب مراقبو النجوم والأجرام السماوية والفلك، لمتابعة حدث فلكي شهير ومميز سيحتل صدارة السماء منتصف شهر تموز / يوليو الحالي.

ومع غروب الشمس يوم الأربعاء القادم، سيرتفع قمر عملاق، هو الأول في الصيف الفلكي، والذي بدأ بـ 21 يونيو في الساعة 5:13 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وعندما يتزامن البدر مع الوقت الذي يكون فيه القمر قريبا من الأرض، فإنه يخلق قمرا عملاقا يبدو أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.

ووفقا لعلماء الفلك في وكالة ناسا: “تحدث الأقمار الخارقة ثلاث إلى أربع مرات في السنة ودائما ما تظهر بشكل متتال”.

وسيكون المشهد القمري لشهر يوليو هو الإصدار الثاني من ثلاثية القمر العملاق في العام 2022.

تكون المسافة بين القمر والأرض أقل من 258 ألف كيلومتر، بينما المسافة الطبيعية بينهما تراوح بين 406 آلاف كيلومتر عند الأوج.

علميااً، فإن هذه الظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي، مُنتجاً أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض.

ارتباط القمر بالمد والجزر الأرضي أدى إلى نشوء اعتقاد إلى أن القمر العملاق ظاهرة قد تكون مرتبطة بزيادة وقوع الأخطار، كالزلازل وثوران البراكين، ولكن لا يوجد دليل لذلك.

عكس هذه الظاهرة يسمى بالذروة القمرية أو الأوج القمري، والتي سميت لاحقاً بالقمر المُصغّر، ولكن هذا المصطلح ليس شائعاً بقدر مصطلح القمر العملاق

صور موثقة لظهور سابق للقمر العملاق: