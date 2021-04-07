حذف أكثر من 1000 حساب مزيف على فيسبوك في آذار

أغلقت شركة فيسبوك أكثر من 1000 حساب مزيف في شهر مارس، بما في ذلك مئات من الحسابات التي تم ربطها بشبكة من المتصيدين في ألبانيا.

وشاركت الشركة عمليات الإزالة كجزء من تقريرها الشهري عن السلوك المنسق غير الأصيل عبر المنصة.

وحددت فيسبوك في تقريرها 14 شبكة مختلفة من الحسابات المزيفة تمت إزالتها خلال شهر مارس.

ونشأت الحسابات المزيفة في عدد من البلدان، بما في ذلك إيران وإسبانيا والمكسيك والأرجنتين ومصر وإسرائيل وبنين وجورجيا وجزر القمر والسلفادور.

وتلاحظ الشركة أن معظم هذه الحسابات لم تكن ناجحة، وتمت إزالة العديد من الحسابات قبل أن تتمكن من جمع عدد كبير من المتابعين.

وقال (ناثانيال جليشر) Nathaniel Gleicher، رئيس سياسة الأمان في فيسبوك: نرى هذا النمط بشكل مستمر حيث تحاول الجهات الفاعلة استخدام هذه الأساليب للتلاعب بالمناقشات العامة عبر منصتنا وخارج منصتنا على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وأضاف: نرى أن تلك الجهات تحصل على قوة جذب أقل فأقل بسبب الجهود الدفاعية للفرق، ليس عبر فيسبوك فقط، بل في جميع أنحاء الصناعة، وفي المجتمع المدني والحكومي.

وفصلت فيسبوك أيضًا تحقيقها في شبكة المتصيدين الألبانية، التي تدير 128 حسابًا عبر فيسبوك و 146 صفحة عبر إنستاجرام.

وقالت الشركة: إنها ربطت الشبكة بجماعة إيرانية متشددة في المنفى ومقرها الآن في ألبانيا، واستهدفت الحسابات المزيفة في المقام الأول إيران وكذلك الجماهير العالمية عبر المحتوى المتعلق بإيران وبذلت جهدًا خاصًا لجذب أتباعها إلى مواقع مرتبطة بالجماعات المتشددة.

واكتسبت الحسابات نحو 9000 متابع عبر فيسبوك و 112000 عبر إنستاجرام، وتقول منصة التواصل الاجتماعي: إن الحسابات كانت أكثر نشاطًا في عام 2017، لكنها شهدت زيادة في النشاط خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وتشير الشركة إلى أن تحقيقها كشف عن العديد من السمات المميزة للشبكة تشير إلى أن النشاط كان كله قادمًا من مكان واحد.

وقال (بن نيمو) Ben Nimmo، رئيس إستراتيجية استخبارات التهديدات العالمية ضمن فيسبوك: تنشر جميع الحسابات بانتظام وفقًا لجدول زمني مع ارتفاع مفاجئ في الصباح والمساء وانخفاض في منتصف اليوم مع ما يبدو أنه استراحة غداء.

وأضاف: عندما تجمع بين نمط النشر اليومي والطريقة التي ترتبط بها الحسابات تقنيًا، يبدو الأمر وكأنه فريق من المتصيدين الذين يعملون في مكاتب ساخنة.