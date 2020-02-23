تكنولوجيا وعلوم

حذف تطبيقات غوغل من هواتف هواوي الصينية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت شركة غوغل لخدمة البحث على الإنترنت سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف هواوي، وقالت إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف بسبب الحظر الأميركي.

وحذر تريستان أوتروسكي المدير القانوني لنظام آندرويد، من مخاطر أمنية، في حال حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو عبر تنزيل تطبيقات بديلة.

وفي العام الماضي حاول بعض المستخدمين، خصوصا خارج الولايات المتحدة، البحث عن بدائل للتطبيقات المحذوفة مثل LZ Play، لكن تم حظرها.

والمعروف أن هواتف هواوي تعتمد منذ إطلاقها على نظام أندرويد التشغيلي والتطبيقات التابعة لغوغل.

المزيد من الأخبار

“غوغل” تتجسس على الأطفال داخل فصولهم الدراسية

“وان بلس” تجهز إطلاقا غريبا لهاتفها الجديد بسبب…

وكانت الإدارة الأميركية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي و ZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية، ما يعني منع الشركات الأميركية من التعامل معها.

وعلى الرغم من الجدل القانوني الدائر حتى الآن، والمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لا يزال الحظر ساريا.

وفي حالة غوغل هذا يعني أنه بينما لا تزال هناك تحديثات وخدمات متوفرة على الأجهزة القديمة لهواوي، فإن أي هواتف جديدة لهذه الشركة، مثل ( Mate 30 Pro )، لن تكون لديها إمكانية للوصول إلى خدمات غوغل.

وعلى الرغم من أن هواوي ألمحت إلى استبدال نظام أندرويد بنظام تشغيلي خاص بها، إلا أنها تواصل استخدام أندرويد، واستبدلت خدمات غوغل بخدمات شركات أخرى مثل TomTom، للخرائط والملاحة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تطلق نسخة “أوفيس” للهواتف

تكنولوجيا وعلوم

رسالة بالخطأ إلى جميع هواتف غالاكسي.. وسامسونغ تعتذر

تكنولوجيا وعلوم

تسريبات.. اسم غير مألوف لهاتف جديد من آيفون

تكنولوجيا وعلوم

محادثاتك على واتساب يمكن أن تكشف بسهولة عبر محرك غوغل

تكنولوجيا وعلوم

”غوغل“ تحظر 600 تطبيق بسبب الإعلانات الاحتيالية

تكنولوجيا وعلوم

كيف تصبح مشهوراً على تيك توك؟.. إليك النصائح