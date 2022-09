حذف ميزة أساسية بهاتف ‏‏"غوغل بيكسل 6".. وغوغل تعلق

اشتكى بعض المستخدمين من أن تحديثا جديدا من شركة “غوغل” تسبب في حذف ميزة أساسية بهاتف ‏‏”غوغل بيكسل 6″.‏

وأفاد المستخدمون المتضررون بأن التحديث الذي يحمل الرقم (5.67) واستهدف تطبيق “صور غوغل”، أدى إلى حذف أداة “Magic Eraser”، التي تسمح بإزالة الكائنات أو الأشخاص غير المرغوب فيهم من الصور الشخصية، وفقا لموقع “أندرويد سنترال”.

وفي أول رد منها على المشكلة، أكدت “غوغل” أن هناك إصلاح قادم لها، إذ قال المتحدث باسم الشركة، أليكس موريكوني، في تصريحات لموقع “ذا فيرج” أن “غوغل” تمكنت من تحديد المشكلة في وقت مبكر من طرح آخر تحديث للصور لديها، وستوفر إصلاحا قريبا”.

كما أكد موريكوني أن المشكلة لم تؤثر على جميع ملاك هاتف “غوغل بيكسل 6”.

يشار إلى أن أداة “Magic Eraser” كانت إحدى نقاط البيع الرئيسية التي كانت تعتمد عليها “غوغل” للترويج لهاتفها “غوغل بيكسل 6″، عندما أطلقته منذ ما يقرب شهر.

Peculiar Google Photos Update Erases ‘Magic Eraser’ from Pixel 6, Google Says Fix Coming Soon https://t.co/ez91mwjXYQ

