حفظ التغريدات من أجل العودة إليها.. ميّزة جديدة من "تويتر"!

أطلقت شركة “تويتر” ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين معرفة عدد المرات التي أضافوا فيها التغريدات إلى علاماتهم المرجعية.

وتهدف هذه الميزة إلى المساعدة على تقييم مدى شعبية التغريدة، إلى جانب الإحصائيات الأخرى التي تعرضها “تويتر” مثل عدد مرات إعادة التغريد، وعدد الردود على التغريدة.

وأعلنت الشركة أنه بدءاً من الخميس 16 مارس/ آذار، أصبح بإمكان المستخدمين مشاهدة عدد المرات التي أُضيفت فيها أي تغريدة إلى العلامات المرجعية، ضمن صفحة تفاصيل التغريدة.

We love Bookmarks for saving Tweets to revisit later. Starting today on iOS, you’ll now see the total number of times a Tweet has been bookmarked on Tweet details.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 16, 2023