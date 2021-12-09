حقائق مذهلة.. أمور لا تعرفها عن النحل الطنان "الذكي"

قد تعتقد أنّ كلّ ما يفعله النحل هو التحليق ليتنشق رائحة الورود، ولكن اتضح أنهم يفضلون عدم إضاعة أي وقت عند التفتيش على مكان يوجد فيه الطعام.

هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه دراسة أجرتها جامعة إكستر والتي وجدت أنّ الحشرات الذكية تختصر الوقت والمسافات من خلال تعلم أفضل مواقع للهبوط.

في الدراسة، تم “تدريب” النحل أولاً على الحصول على علاج سكري من الزهور المزيفة الملونة، ثم لاحظ الخبراء الألوان التي انجذب إليها النحل بعد ذلك.

ووجد الباحثون أنّ النحل يبدي الاهتمام الساحق إلى اللون الرئيسي الذي رأوه خلال مرحلة “التدريب”، بدلاً من حفظ أنماط زهرة كاملة.

وفقاً للفريق، قد تساعد النتائج في تسليط الضوء على تطور الزهور، التي تساعد أنماطها الملونة الملقحات على العمل بسرعة على مكان الهبوط.

أجريت الدراسة من قبل خبيرة السلوك الحيواني ناتالي هيمبل دي إيبارا من جامعة إكستر وزملاؤها.

“نحن نعلم أنّ النحل لديه القدرة المعرفية لتعلم الكثير من المعلومات حول الزهرة”، أوضحت البروفيسورة هيمبل دي إيبارا.

“ومع ذلك، تشير دراستنا إلى أنّ شكل التعلم البسيط المنخفض الجهد جيد بما فيه الكفاية في بعض المواقف.”

في دراستهم، قدم الباحثون النحل إلى الزهور الاصطناعية، كل منها يتألف من دائرة ملونة تحتوي على حلوى السكر مثل الرحيق.

كانت بعض الزهور صفراء، بعضها أزرق وبعضها ظهر بلونين، لون في النصف العلوي ولون آخر في النصف السفلي. تم وضع كل منها في وضع مستقيم بحيث يرى النحل بشكل أساسي النصف السفلي من كل منها أثناء تحليقه نحوها.

أولاً، سمح الفريق للنحل بممارسة الطيران إلى الزهور لجمع مكافأتهم. عندما اعتادوا على ذلك، أزال الخبراء الحلوى ولاحظوا الدوائر الملونة التي انجذب إليها النحل الآن عند البحث عن الطعام.

عندما واجه النحل دوائر اختبار لها ترتيب مختلف من اللونين عن الزهور المزيفة التي تدربوا عليها، وجد الفريق أنهم أولوا أكبر قدر من الاهتمام للون الذي كان في النصف السفلي من دوائر التدريب الخاصة بهم.

وأوضح الفريق أنّ هذا يشير إلى أنّ النحل لم يتعلم سوى الحقائق الأكثر بروزاً حول أهدافه للمساعدة في الهبوط في المستقبل من حفظ الزهرة بأكملها.

ووجد الباحثون أيضاً أنّ أنماط طيران النحل تختلف إذا تم تدريبهم لأول مرة مع دائرة مقسمة إلى لونين بشكل غير متساو، أي في الغالب الزهرة ذات اللون الواحد الأزرق أو الأصفر.

في هذه الحالات، كانت النتائج أكثر تعقيداً وأشارت إلى أنه إلى جانب الألوان، اهتم النحل أيضاً بحواف التباين عند التعرف على الزهور المزيفة.

“النحل في تجاربنا تعلموا فقط المعلومات التي يحتاجونها، بدلاً من تعلم كل ما كان متاحاً لهم”، قالت مؤلفة الدراسة والباحثة في سلوك الحيوان كيري لانجريدج، أيضاً من جامعة إكستر.

وأضافت: “مثل البشر، تحب معظم الحيوانات أشكالاً سهلة للتعلم”.

“لماذا تتعلم طريقاً خفية إلى أعلى التلة عندما يمكنك بكل بساطة اتباع درب مزود بعلامة بلون ظاهر كبير؟”