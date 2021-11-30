حقل ألغام.. تحديات تواجه الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر

من المتوقع أن يواجه الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر باراغ أغراوال، حقل ألغام، في مهمته الجديدة، وفق ما أفادت صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، جاك دورسي قد تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي وسلم المهمة إلى خلفه غير المعروف نسبيا باراغ أغراوال.

وقالت الصحيفة، إن أغراوال مهاجر من الهند يبلغ من العمر 37 عاما، عمل مع الشركة لمدة 10 سنوات، وكان آخرها مديرا للتكنولوجيا، وظهر من وراء الكواليس لتولي واحدة من أرفع الوظائف وأكثرها تقلبا سياسيا في وادي السيليكون.

وإذا كان البعض يرى في أغراوال وافدا من خارج رتب الرؤساء التنفيذيين المشاهير، بمن فيهم ذلك الرجل الذي يحل محله وكذلك مارك زوكربيرج من فيسبوك وإيلون ماسك من تيسلا، إلا أن ذلك بالضبط كان إحدى أوراق قوته لدى مستثمري تويتر، يضاف إلى ذلك خلفيته الفنية القوية.

ويتوقع الخبراء أن ينصب كل اهتمام الرجل الآن على مضاعفة الإيرادات السنوية للشركة بحلول عام 2023 والتركيز على طموحها طويل الأجل لإعادة بناء كيفية عمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

تشخيص تحديات تويتر

قال أغراوال في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، يوم الإثنين: ”لقد قمنا مؤخرا بتحديث استراتيجيتنا لتحقيق أهداف طموحة، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون جريئة وصحيحة وتواجه تحدي تحقيق النتائج باعتباره التحدي الحاسم“.

فالشركة كما تقول الصحيفة، تواجه حاليا مجموعة من التحديات، بما في ذلك النمو البطيء في قاعدة مستخدميها، حيث يجذب المنافسون مثل تيك توك وإنستغرام التركيبة السكانية الأصغر سنا، فضلا عن المشاكل المستمرة مع المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وقالت جيل ويلسون كبيرة مسؤولي التسويق في ”إسكوير ديجيتل“، إنه من المتوقع إلى حد كبير أن ينتقل أغراوال من حيث توقف دورسي، ويواصل الكفاح من أجل جذب المستخدمين بعيدا عن طريق المنافسين في إنستغرام وتيك توك.

واستعرضت الصحيفة كيف حقق دورسي الرئيس السابق لتويتر والذي شارك في تأسيسها عام 2006، للشركة اختراقا رفيع المستوى بقرار الحظر المثير للجدل لحساب الرئيس السابق دونالد ترامب، بدعوى مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

لكن تلك الطفرة المعنوية ومشاكل حظر مثل هذه الحسابات استمرت إلى ما بعد رئاسة ترامب، وتشكل الآن واحدة من التحديات التي سيواجهها أغراوال.

وينقل التقرير قول عمران أحمد الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، إن ”الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر سيحتاج إلى العمل على كيفية منع منصته من أن تكون آلة يتم اختطافها بشكل روتيني ودائم لتشويه أجندة الأخبار وإنتاج شعبيات مزيفة وتعميم رؤية مشوهة على العالم“.

وكان الرئيس التنفيذي السابق دورسي وجه رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، يوم الإثنين، قال فيها إنه اختار التنحي تعزيزا لقوة قيادة أغراوال، وتسمية رئيس جديد لمجلس الإدارة، بريت تايلور، ولثقته في طموح موظفي تويتر.

وأضاف: ”أنا حزين حقا.. لكنني سعيد فعلا. فليس هناك الكثير من الشركات التي تصل إلى هذا المستوى“. واختتم بالقول إن ”التنحي كان قراري وأنا أملكه“.

تويتر كانت تتراجع

ويشير التقرير إلى أنه على مدار العام الماضي، كافح موقع تويتر لإنهاء الانتقادات المستمرة منذ سنوات بأنه بطيء في تقديم ميزات يومية جديدة لمستخدميه البالغ عددهم 211 مليون مستخدم، وإنه كان يتراجع أمام منافسيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستحوذ تويتر تحت قيادة دورسي على خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني Revue وأطلق Spaces ، وهي ميزة تتيح للمستخدمين استضافة المحادثات الصوتية الحية أو الاستماع إليها.

ومع ذلك، تراجعت الأسهم في الشركة في الأشهر الأخيرة؛ مما زاد الضغط على دورسي ليتنحى ويفسح الطريق لغيره، كما جاء في التقرير.