حقيبة ظهر يمكنها تحويل الطاقة من تحركاتك وشحن أجهزتك الالكترونية

سواء كنت في طريقك إلى صالة الألعاب الرياضية، أو في رحلة استكشافية إلى الشاطئ، يستخدم العديد من الأشخاص حقائب الظهر لحمل أغراضهم الشخصية.

في حين أن حقائب الظهر عملية للغاية، إلا أنها يمكن أن تسبب ضغطاً كبيراً على ظهرك وكتفيك.

ولكن بعض من المساعدة ستكون قريباً في متناول اليد على شكل حقيبة ظهر جديدة تقلل من الضغط على مرتديها بنسبة 21 في المائة.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل ” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تتكوّن الحقيبة الذكية من مادتين مرنتين تخففان من بعض الوزن من حقيبة الظهر عن طريق تقليل الحركة الرأسية لما هو بداخلها.

كما تتضمن حقيبة الظهر العصرية أيضاً مولداً كهربائياً ينتج الطاقة من حركة جسم مرتديها ويتمّ استخدامها لشحن الأجهزة الالكترونية.

يعتقد مصمموها أن حقيبة الظهر يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للرياضيين والمستكشفين ورجال الإنقاذ الذين يعملون في مناطق نائية بدون كهرباء.

يقول الباحثون أنّ الحقائب المنتجة للطاقة كانت موجودة منذ بعض الوقت ، ولكن لم يكن هناك أي منها يقلل بشكل فعال من الحمل الكلي.

يستخدم الابتكار الجديد مواد مرنة لتعليق الحمل داخل حقيبة الظهر الأمر الذي يعمل على تقليل الصدمات لأعلى ولأسفل بنسبة 28.7 في المائة.

ونتيجة لذلك ، يصبح الوزن أكثر ثباتاً لفترة أطول وهذا يساعد على تخفيف الحمل قبالة الرقبة والكتفين والظهر لدى مرتديها.

ويقول الباحثون أن تحويل الحركة من إطار الحقيبة إلى كهرباء كان فعالاً بنسبة 14 في المائة.

وجد الباحثون أن هذا كان كافياً لتشغيل مصابيح Led والساعة الكهربائية وأنابيب الفلورسنت.

يقول المطورون إن النموذج الأولي يمكن أن يكون “مفيداً بشكل خاص” للرياضيين والمستكشفين ورجال الإنقاذ من الكوارث ، الذين يعملون في المناطق النائية بدون كهرباء.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور تشونغ لين وانغ ، من معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة: “في السابق ، استخدم الباحثون المولدات النانوية الكهربية (TENG) لصنع حقائب الظهر لحصاد الطاقة ، ولكن كانت لهذه الحقائب مخرجات طاقة منخفضة نسبياً ولم توفر فوائد إضافية ، مثل تخفيف الحمل أو امتصاص الصدمات.

وتابع: “أردنا تصميم نموذج أولي يتغلب على هذه القيود.”

وأضاف الدكتور تشونغ لين وانغ: “تستخدم حقائب الظهر على نطاق واسع في الحياة اليومية لحمل الأحمال بدون استخدام اليدين.

مع مرور الوقت ،إنّ المشي أو الجري مع كيس ثقيل يمكن أن يسبب آلام الظهر والرقبة.

“أيضاً ، قد يرغب الرحالة في المناطق البرية أو حتى أولئك الذين هم في المدن والذين لا يستطيعون الوصول إلى شاحن، في الحصول على حقيبة يمكن أن تحصد الطاقة الميكانيكية للمشي لتشغيل الإلكترونيات المحمولة أو أجهزة استشعار المراقبة الصحية.”

ويقول الباحثون أن جعل الحقيبة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة حتى تتمكن من شحن الهواتف وأجهزة الاستشعار هو العقبة التالية.

وقال الدكتور وانغ: “بمجرد التغلب على بعض التحديات ، مثل تحسين كفاءة تحويل الطاقة ، فإن حقيبة الظهر لديها إمكانات واعدة كمصدر للطاقة للإلكترونيات الصغيرة القابلة للارتداء والمحمولة وأجهزة GPSs وأجهزة استشعار الرعاية الصحية.”

استخدمت نماذج أخرى أجهزة التخفيف من الضغط الفولاذية لتسخير الطاقة من ارتداد الظهر بدلاً من المطاط. ولكن هذا يضيف الوزن إلى الحقيبة.

إنّ القدرة على تقليل الحمل أثناء إنتاج الطاقة يمكن أن تفيد الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة من الوقت في البيئات النائية والعدائية ، مثل العلماء أو الجنود.