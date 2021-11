حل لغز التلاشي الغامض لـ”فينيسيا الشرق”

منذ نحو 5300 عام، ظهرت حضارة قديمة في شرق الصين، حيث بنت مدينة رائعة ربما لم يسبق لها مثيل من قبل في عموم آسيا، ولا حتى في العالم أجمع.

وتُظهر آثار مدينة ليانجو (Liangzhu)،التي ظهرت على طول ضفاف دلتا نهر اليانغتسي في شرق الصين، العديد من علامات التقدم الاجتماعي والثقافي والتكنولوجي لتلك الفترة، وخاصة في الزراعة وتربية الأحياء المائية.

وفي الوقت نفسه، أدت الميزات المعمارية المتطورة، بما في ذلك الهندسة الهيدروليكية الذكية التي مكنت القنوات والسدود وخزانات المياه، إلى التلميح إلى أن ليانجو هي “فينيسيا الشرق” من العصر الحجري الحديث. ومع ذلك، لم تدم أي من هذه الأعاجيب.

وبعد ألف عام من الابتكارات، انهارت ثقافة ليانجو بشكل غامض منذ نحو 4300 عام، ووقع التخلي عن المدينة القديمة فجأة.

ولم يقع فهم سبب ذلك مطلقا، على الرغم من أن الكثيرين اقترحوا أن شكلا من أشكال الفيضانات الكارثية أدى إلى الانهيار المفاجئ .

ويوضح الجيولوجي كريستوف سبوتل من جامعة إنسبروك في النمسا: “عثر على طبقة رقيقة من الصلصال على الأطلال المحفوظة، ما يشير إلى وجود صلة محتملة بين زوال الحضارة المتقدمة وفيضانات نهر اليانغتسي أو فيضانات من بحر الصين الشرقي”.

ومع ذلك، لم يكن ممكنا التوصل إلى استنتاجات واضحة بشأن السبب من طبقة الطين نفسها.

إلا أنه أصبح العلماء الآن، يملكون صورة أوضح للطوفان الذي أغرق هذا المكان المذهل.

وفي دراسة جديدة، ذهب سبوتل وفريق دولي من العلماء إلى أعمق بكثير من رواسب الطين القديمة، وفحصوا التكوينات المعدنية (أو speleothems) مثل الصواعد من اثنين من الكهوف تحت الماء في المنطقة، والتي تحافظ على التوقيعات الكيميائية للظروف المناخية منذ فترة طويلة.

وبقيادة المؤلف الأول هايوي تشانغ من جامعة شيان جياوتونغ الصينية، يُظهر تحليلهم لعينات الصواعد أن انهيار مدينة ليانجو تزامن مع فترة هطول الأمطار العالية للغاية والتي من المحتمل أنها استمرت لعقود منذ أكثر من 4300 عام، ربما بسبب زيادة وتيرة ظاهرة النينيو، التذبذب الجنوبي.

Collapse of Ancient Liangzhu Culture – “China’s Venice of the Stone Age” – Caused by Climate Change – Liangzhu excavation site in eastern China is considered one of the most significant testimonies of early Chinese advanced civilization. https://t.co/K00FPdvpjk

— Matt Willemsen (@mattotcha) November 29, 2021