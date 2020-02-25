تكنولوجيا وعلوم

حيوان بحجم سيارة.. اكتشاف موطن “الأرماديلو الأصلي”

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عن طريق الصدفة البحتة، توصل علماء لاكتشاف الموطن الأصلي للحيوان المدرّع أو “الأرماديللو”، الذي جاب الأرض منذ أكثر من 20 ألف عام.

وجاء الاكتشاف بمساعدة راع أبقار، كان يباشر عمله قرب العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، قبل أن يشاهد هياكل لأربعة حيوانات غريبة وضخمة.

وبعد إبلاغ المختصين، تبين أن الهياكل الأربعة لحيوان “الغليبتودونت” الذي يعد سلف “الأرماديللو”، وأكبرها بحجم سيارة “فولكسفاغن” من طراز “بيتل”.

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وعثر على الهياكل في مجرى نهر جاف قرب بوينس آيريس، بينما كان الراعي خوان دي ديوس سوتا يرعى أبقاره في الموقع، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن بابلو ميسينو، المشرف على علماء الآثار العاملين في الموقع المكتشف، قوله إنها “المرة الأولى التي يعثر فيها على 4 هياكل بهذا الحجم للحيوان بموقع واحد”.

وتغطي أجسام الحيوانات المكتشفة قشور بطول يصل إلى متر، بينما يبلغ سمكها نحو 5 سنتيمترات، وكانت تستخدم الذيل كسلاح للدفاع عن النفس لأنه مزود بكتلة عظمية قاسية في نهايته.

ويعكف الباحثون حاليا على دراسة أجناس وأعمار وأسباب وفاة هذه الحيوانات، علما أنه سبق أن عثر على مثلها في الموقع نفسه.

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