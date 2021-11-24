حيوان يتبادل المواد الغذائية والبروتينات الهامة عبر القبلات!

كشفت دراسة جديدة، أنّ نمل الخشب يتبادلون القبلات اللزجة فيما بينهم لتبادل اللعاب وخلق عملية التمثيل الغذائي على مستوى المستعمرة.

خلال “القبلة”، يتشارك النمل كل من الطعام والبروتينات المهمة، وفقاً لفريق من جامعة فريبورغ.

يضمن هذا التبادل أن كل نملة لديها ما تحتاجه لأداء دورها في المستعمرة، سواء كانت عاملة أو ممرضة أو ملكة.

يأمل الفريق أن تساعد النتائج في تسليط الضوء على الطرق التي توزع بها المخلوقات الأخرى، بما في ذلك البشر، المهام الأيضية بين الأنسجة المختلفة أو الخلايا المختلفة في أجسامهم.

في الدراسة التي ترجمها “صوت بيروت انترناشونال”، شرع الباحثون في فهم سبب مشاركة النمل للسوائل عبر “القبلات”.

أوضحت أدريا ليبوف، كبيرة مؤلفي الدراسة: “إنّ النمل له معدتان – واحدة لهضم طعامهم الخاص وأخرى تأتي أولاً، وهي “معدة اجتماعية” لتخزين السوائل التي يشاركونها مع النمل الآخر في مستعمرتهم “.



تسمح هذه التبادلات السائلة للنمل بمشاركة الطعام والبروتينات المهمة الأخرى التي ينتجها النمل نفسه.

قام الباحثون بتحليل البروتينات المنتجة للنمل الموجودة في المعدة الاجتماعية ، قبل مقارنة كيفية اختلاف البروتينات اعتماداً على دور النمل في المستعمرة.

كما قاموا بتقييم ما إذا كانت البروتينات تختلف اعتماداً على ما إذا كان النمل جزءاً من مستعمرة جديدة أو واحدة تمّ إنشاؤها مسبقاً.

“لمساعدتنا على فهم سبب مشاركة النمل لهذه السوائل، استكشفنا ما إذا كانت البروتينات التي يتبادلونها مرتبطة بدور الفرد في المستعمرة أو دورة حياة المستعمرة”، أوضحت المؤلفة الرئيسية سانجا هاكالا.

كشف تحليلهم عن بروتينات مختلفة اعتماداً على دور النمل في المستعمرة، بالإضافة إلى عمر المستعمرة.



على سبيل المثال، كان للنمل في المستعمرات الأكثر نضجاً، المزيد من البروتينات المرتبطة بالنمو والتحول لصغارهم.

وفي الوقت نفسه، اكتشف الباحثون أنّ النمل الممرضة التي تهتم بالشباب لديها المزيد من البروتينات المضادة للشيخوخة في بطونها.

بشكل عام، يشير هذا إلى أن أعضاء المستعمرة قد يجمعون البروتينات الممددة للحياة في النمل الممرضة لضمان رعاية الجيل التالي.

قالت السيدة هاكالا: “تظهر هذه النتائج أن بعض أعضاء المستعمرة يمكنهم القيام بعمل استقلابي لصالح الآخرين.”

وأضافت السيدة ليبوف: “من الصعب قياس كيفية مشاركة العمل الأيضي بين الخلايا.”

“هنا، يقوم النمل بتمرير الأشياء بطريقة يمكننا من خلالها الوصول بسهولة إلى ما يشاركونه.”

“إن الحصول على فهم أفضل لكيفية مشاركة النمل في العمل الأيضي قد يساعدنا على معرفة المزيد عن الطرق التي توزع بها المخلوقات الأخرى، مثل البشر، المهام الأيضية بين الأنسجة المختلفة أو الخلايا المختلفة في أجسامهم.”

