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خاصية جديدة من تويتر..التغريدات تختفي بعد 24 ساعة

منذ 14 دقيقة
تويتر

تويتر

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على غرار خاصية القصص الشائعة على سنابشات وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام ، كشفت شركة ”تويتر“ الثلاثاء، عن خطتها لاطلاق خاصية التغريدات التي تختفي بعد 24 ساعة.

وسبق أن أعلنت ”تويتر“ عن خطتها لهذه التغريدات العابرة واختبرت الخاصية في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.

وقال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون في منشور بالمدونة: ”البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب“.

وأضافا: ”لأنها (التغريدات) تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية“.

وستكون تغريدات اليوم الواحد، التي تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوى من الصفحة الرئيسة لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.

وقالت الشركة إن تلك التغريدات ستتاح لجميع المستخدمين على نظامي التشغيل (آي.أو.إس) و(آندرويد) خلال الأيام المقبلة.

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