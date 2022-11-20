خاصية جديدة من "يوتيوب" منافسة لـ"تيك توك"... إليكم التفاصيل

عقب أيام فقط من إعلان “تيك توك” إطلاقه ميزة “شوب”، التي تمكّن المستخدمين من التسوق داخل التطبيق بالكامل‎، أعلن موقع ‏‏”يوتيوب” اختباره لخاصية التسوق في خدمته للمقاطع المصورة القصيرة “شورتس”.‏

وأطلق “يوتيوب” ميزة التسوق على “شورتس” مع منشئي المحتوى المؤهلين في الولايات المتحدة، الذين يجربون حاليا القدرة على ‏عرض المنتجات للبيع عبر متاجرهم الخاصة‎.‎

وتتيح الميزة للمستخدمين شراء المنتجات أثناء التمرير عبر مقاطع “شورتس” القصيرة‎.‎

وقال متحدث باسم غوغل، إنه “يمكن للمشاهدين في الولايات المتحدة والهند والبرازيل وكندا وأستراليا، رؤية العلامة والتفاعل مع ‏المعلنين، وسنواصل إضافة خاصية وضع علامة على المنتجات لمزيد من صانعي المحتوى، وفي مزيد من المناطق الجغرافية‎”.‎

وعن الدافع وراء اختبار “يوتيوب” لتلك الميزة الجديدة، يعود خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة فادي ‏رمزي بنا إلى الوراء قليلا، ويقول إن “التجارة الإلكترونية ازدهرت جدا في ذروة جائحة كورونا عندما طبق الناس التباعد الاجتماعي ‏والتزموا منازلهم فحققت شركاتها أرباح كبيرة‎”.‎

ويضيف رمزي، أن “ذاك الازدهار دفع شركات التواصل الاجتماعي للدخول إلى مضمار التجارة الإلكترونية، وانطلقت إلى ذلك ‏‏”فيسبوك” ثم “إنستغرام” ليتبعهما “تيك توك” مؤخرا، ويخوض “يوتيوب” التجربة أخيراً”.‏

وتراجعت عوائد إعلانات “يوتيوب” بنحو 2 بالمئة إلى 7.07 مليار دولار من 7.21 مليار دولار قبل عام‎.‎

من جانب آخر، يلفت رمزي النظر إليه، وهو “رغبة “يوتيوب” في مواكبة التسارع التكنولوجي، عبر تقديمه الخاصيات التي تتيحها ‏المنافسين، حيث أنها استنسخت خاصية الفيديوهات القصيرة من “تيك توك” بعد تحقيقها نجاحا كبيرا، والآن تسير على خطاه وتدخل ‏عالم التسوق الإلكتروني، لتشتعل المنافسة أكثر فأكثر‎”.‎

وكان “تيك توك”، قد أعلن قبل أيام، اختباره ميزة التسوق الإلكتروني داخل التطبيق. ولم تكُن تلك أولى محاولاته لدخول عالم التجارة ‏الإلكترونية، فقد جرب مسبقا إلحاق منصة‎ (Shopify) ‎بالتطبيق، ليتمكن المستخدمون من التسوق الإلكتروني عبره‎.‎