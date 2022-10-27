خبراء يحذرون من تحدي "الشريط اللاصق" على "تيك توك"

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، لعبة خطيرة على منصة “تيك توك”، حيث يقوم المشاركون فيه بإغلاق أفواههم بلاصق أثناء النوم، لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط.

وحذر العديد من الخبراء من خطورة تحد على منصة “تيك توك” لهذه اللعبة الخطرة.

ونصح أخصائي اضطرابات النوم والأستاذ المساعد في الطب السريري بكلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، راج داسجوبتا، بالامتناع عن ممارسة هذا التحدي، وخصوصا لمن يعاني انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

وأشار داسجوبتا إلى أنه ليس كل من يعاني من انقطاع النفس الانسدادي يعرف ذلك، كما يتوقف الأشخاص المصابون باضطراب النوم عن التنفس بشكل متكرر أثناء الليل، وهناك أكثر من مليار بالغ في جميع أنحاء العالم تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاما من المحتمل أن يكونوا مصابين بهذه الحالة.

وروج المشاركون للتحدي بأن لصق الفم يساعد على رؤية أحلام سعيدة، كما قال آخرون أن ذلك يساهم في مكافحة الشيخوخة، ويحسن المظهر والشكل الخارجي.

ويقول الأطباء، إن اقتصار التنفس على الأنف أو الفم لوحدهما، يسبب الشخير والعطش وجفاف الفم وينتج عنه رائحة كريهة في الصباح.

وبحسب داسجوبتا فإن إغلاق الفم بشريط لاصق لا يساعد بأي شكل من الأشكال على النوم على نحو أفضل، ناصحا بعدم خوض تحدي “تيك توك” وخصوصا بالنسبة لمن يعانون مشكلات في النوم لا يعرفون سببها على وجه الدقة.