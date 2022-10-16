خبر سار لمن تم إيقاف حساباتهم في تويتر

قال الخبير القني سالم الحربي، إن تطبيق تويتر يدرس حاليا إعادة فتح الحسابات التي تم إيقافها، وتخصيص أدوات أخرى للإشراف بدلا من الحظر الدائم.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “في القريب العاجل ربما تكون هناك بشرى سارة لمن تم إيقاف حساباتهم في تويتر بشكل دايم أنه سوف يتم إعادة فتحها”.

في القريب العاجل ربما تكون هناك بشرى سارة لمن تم ايقاف حساباتهم في #تويتر بشكل دايم انه سوف يتم اعادة فتحها وسوف يكون هناك ادوات اخرى للاشراف تحل محل الحظر الدايم. الى الان مافي اي تفاصيل لكن في القريب العاجل راح تتضح الامور. pic.twitter.com/Ck166w05My — سالم الحربي (@arnod) October 12, 2022

وأضاف الحربي: “سوف يكون هناك أدوات أخرى للإشراف تحل محل الحظر الدائم”.

وتابع سالم الحربي “إلى الآن ما في أي تفاصيل لكن في القريب العاجل سوف تتضح الأمور”.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سالم الحربي طريقة حل مشكلة ظهور الإعجابات بدون إذن المستخدم في تويتر.

وأوضح الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن سبب ظهور الإعجابات يرجع لخلل في تويتر.

وأضاف: “لحل مشكلة الإعجاب بدون إذنك، ولو حصل إعجاب بدون إذنك في قائمة الإعجاب اتبع الخطوات التالية:

– فعل الإعجاب

– بعدها احذف الإعجاب

– ستجد أن الإعجاب اختفى تماما