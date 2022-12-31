خبر سار من شاومي لذوي الدخل المحدود

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي (Redmi 12C)، وهو الأخير في عام 2022 والذي يأتي بعد أيام من حدثها الخاص حيث طرحت خلاله العديد من المنتجات.

وعقدت شاومي يوم الثلاثاء الماضي حدثًا خاصًا أعلنت فيه عن هواتف سلسلة ردمي كي60 (Redmi K60)، وهاتف ردمي نوت 12 برو سبيد إديشين (Redmi Note 12 Pro Speed Edition)، بالإضافة إلى الساعة الذكية ردمي ووتش 3 (Redmi Watch 3)، والسوار الإلكتروني ردمي باند 2 (Redmi Band 2)، والسماعات اللاسلكية ردمي بدز 4 لايت (Redmi Buds 4 Lite).

أما هاتف Redmi 12C الجديد فهو ينتمي إلى الفئة المنخفضة ويستهدف ذوي الدخل المحدود.

ويقدم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 8.77 ملم ويزن 192 جرامًا، شاشة بقياس 6.71 بوصات وبدقة 1,650×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20.6:9 ونسبة تباين قدرها 1500:1.

ويحوي Redmi 12C بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، كما يحوي ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDD4X) بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع (eMMC 5.1) بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

وعلى ظهر الهاتف كاميرتان، دقة الأولى منهما 50 ميجابكسل، ولا معلومات عن دقة الأخرى. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 13 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل.

وسيُباع هاتف (Redmi 12C) بأربعة ألوان: الأزرق، والأسود، والأخضر، والبنفسجي، وبثلاثة خيارات: 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت بسعر يعادل 100 دولار أمريكي، و4 جيجابايت/ 128 جيجابايت بسعر يعادل 115 دولارًا أمريكيًا، و6 جيجابايت/ 128 جيجابايت بسعر يعادل 130 دولارًا أمريكيًا.

وسيُتاح الهاتف اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد عبر موقع شاومي الرسمي في الصين، ولا معلومات الآن عن موعد إطلاقه في الأسواق العالمية.