خبر سيء لموظفي ميتا

خطط “ميتا”، الشركة المالكة لـ “فيسبوك”، لخفض عدد موظفيها بحوالي 10 في المئة على الأقل خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أشخاص مطلعين على تلك الخطط.

وذكرت الصحيفة أن قرار الشركة يأتي تزامنا مع تباطؤ في النمو وارتفاع المنافسة.

وأشار مدراء حاليون وسابقون لدى الشركة للصحيفة إلى أن فرع الشركة في كاليفورنيا بدأت بتسريح عدد كبير من الموظفين “بهدوء” من خلال إعادة تنظيم أقسامه، ومنح الموظفين المغادرين فرصة للبحث عن عمل في أقسام أخرى.

ورجح الأشخاص المطلعون على خطط الشركة أن تكون الخطوة مؤشرا على تسريح أوسع للموظفين، وأن بعض ما يمكن ادخاره في الوقت الحالي قد يساهم في دعم عمليات التسريح مستقبلا.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل أسابيع حاجتها إلى تعليق عمليات التوظيف ووضع “أولويات قاسية” في تسيير عملياتها، دون التصريح حرفيا بتسريح الموظفين.

ولدى طلب تعليق من “ميتا”، اقترح، ترايسي كلايتون، المتحدث باسم مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي للشركة، العودة إلى بيان الشركة في يوليو، والذي أشار إلى أن الشركة ستضطر إلى إعادة توزيع مصادرها نحو أولويات للشركة في وقت يخضع فيه القطاع للعديد من الضغوطات.

وقال كلايتون: “لقد كنا واضحين علنا بحاجة فريقنا إلى مواكبة تلك التحديات، مؤكدا أن منح الموظفين مهلة للتقديم في مواقع أخرى يهدف إلى الاحتفاظ بالمواهب التي قد تفقدها “ميتا” لولا ذلك.

ورفض المتحدث منح رقم عن عدد الموظفين الذين طالتهم الخطوة الأخيرة.