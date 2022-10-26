خبر "غير سار" لمستخدمي ويندوز 7 وويندوز 8.1 يتعلق بمتصفح كروم

أعلنت شركة غوغل انها ستوقف الدعم عن متصفحها الشهير (غوغل كروم) على الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز 7، وويندوز 8.1.

وبررت الشركة هذا الإجراء أنه تسعى لدفع المستخدمين إلى الترقية إلى الإصدار الأحدث من نظام التشغيل التابع لشركة مايكروسوفت.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على صفحة الدعم الخاصة بمتصفح كروم Google Chrome Help إنه مع اقتراب موعد إطلاق الإصدار 110 من متصفح كروم، والذي حُدد مبدئيًا بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2023، “فإننا ننهي رسميًا دعم نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1”.

وأضافت غوغل أنه يتعين على المستخدمين الراغبين بالاستمرار في الحصول على تحديثات والإصدارات المستقبلية من متصفح كروم استخدام نظام ويندوز 10 أو ما بعده.

ووفقًا للشركة، فإن إنهاء الدعم هذا يتوافق مع تاريخ إنهاء شركة مايكروسوفت نفسها للدعم عن التحديثات الأمنية الممتدة لنظام ويندوز 7 Windows 7 ESU، والدعم الممتد لنظام ويندوز 8.1 المقرر بتاريخ 10 كانون الثاني/ يناير 2023.

وأوضحت غوغل أن الإصدارات القديمة من متصفح كروم ستستمر في العمل على نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1، ولكن المستخدمين لن يحصلوا على تحديثات تُطلق للمتصفح بعد إطلاق الإصدار 110.

وقالت الشركة: “إن كنت تستخدم في الوقت الراهن ويندوز 7 أو ويندوز 8.1، فإننا نشجعك على الانتقال إلى إصدارات ويندوز المدعومة قبل ذلك التاريخ لضمان استمرارك في الحصول على آخر التحديثات الأمنية وميزات كروم”.

تجدر الإشارة إلى أن متصفح كروم يهمين على سوق متصفحات الإنترنت منذ نحو 10 سنوات، سواء على الأجهزة المكتبية، أو الأجهزة المحمولة.

وبحسب موقع StatCounter، فإن حصة كروم العالمية من سوق المتصفحات تبلغ 65.7 في المئة، ولذلك لكل من الأجهزة المكتبية والأجهزة المحمولة، أما للأجهزة المكتبية فقط، فإن الحصة ترتفع إلى 67.34 في المئة.

وبحسب الموقع ذاته، فإن حصة نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1 تبلغ من سوق متصفحات ويندوز أكثر من 13 في المئة.

يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت كانت قد أطلقت نظام ويندوز 7 عام 2009، ثم أنهت الدعم عنه مطلع عام 2020، ومع ذلك، فإنه، حسب إحصاءات العام الماضي، فإن عدد الأجهزة التي لا تزال تعمل بهذا النظام تتخطى 100 مليون جهاز.