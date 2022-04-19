خدعة في بعض التطبيقات داخل متجر آبل عليك الحذر منها!

حذر أحد الخبراء في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، من وجود عدد من التطبيقات على متجر شركة آبل، تقوم بخداع مستخدميها بدعوى انها مجانية.

ووفق موقع “أبل دبليو دي”، بخلاف التطبيقات المعروف بكونها تتطلب مقابلا ماديا للاستخدام، هناك تطبيقات تدعي مجانيتها ظاهريا فقط لجذب مستخدميها ومن ثم مطالبتهم بالدفع لاحقا.

وذكر الخبير “جيف جونسون” في تغريدة له، أن التطبيقات التي تتبع هذه الممارسات، منها تطبيقات شهيرة وذات معدل تحميل مرتفع على متجر أبل الإلكتروني Mac App Store المخصص لأجهزة ماك.

وكان أحد التطبيقات التي أبلغ عنها جونسون هو GCalendar for Google Calendar، وهو حاليًا التطبيق المجاني الذي يحتل المركز الـ 40 في عدد مرات التنزيل عبر متجر أبل ماك في الولايات المتحدة.

هذا التطبيق، رصد أنه يمكن لأي زائر لمتجر تطبيقات أبل ماك تحميل مجانا، غير أن التطبيق لا يقدم أي خدمات بعد تنزيله للمستخدمين دون مقابل.

هذا الأمر، أدى لتراجع تقييم التطبيق لـ 4 نجوم على متجر أبل للتطبيقات الإلكترونية، وأشار “جونسون” إلى أن مطور هذا التطبيق، يمتلك 9 تطبيقات أخرى يتيحها بنفس الأسلوب على متجر Mac App Store، حيث تتاح للتنزيل المجاني ولا تقدم أي خدمات بدون مقابل.

في الوقت نفسه، كانت قد أعلنت أبل عن طرحها لتحديث تطبيق تعديل الفيديوهات iMovie 3.0 لأجهزة آيفون وأيباد الذكية.

التحديثات الجديدة على تطبيق تعديل الفيديوهات، ستسهم في تسهيل وتسريع عملية تعديل وتحرير مقاطع الفيديو أكثر من أي وقت سابق.

ودعمت أبل التطبيق بتحديثات شملت إضافة قوالب فيديو معدة مسبقا، يصل عددها لـ 20 قالبا جديدا، يتناسب مع عدد أشمل من أنواع الفيديوهات.

ومن القوالب الجديدة التي يضيفها التحديث الجديد على تطبيق iMovie 3.0، قالب مخصص لفيديوهات الطبخ.

تطبيق iMovie

وقالب مخصص لفيديوهات الأسئلة والإجابات، وقالب مخصص للبث الإخباري والمزيد.

ومن ضمن التحديثات أيضا المضافة لتطبيق تعديل الفيديوهات من أبل، منح المستخدم ارشادات لكيفية تصوير مقطع فيديو مناسب للقصة التي يستهدفها.

مع إضافة خاصية جديدة أعلنت عنها أبل باسم Magic Movie، قادرة على صناعة مقطع فيديو من الصور، وتعمل كما يلي:

– يقوم المستخدم بتحديد عدد مختار من الصور التي يرغب تجميعها في مقطع فيديو.

– ثم تقوم خاصية Magic Movie بتجميع الصور بنفسها في المقطع بعد تحديدها لأبرز اللقطات داخل هذه الصور التي تستحق أن تبرز في الفيديو، مع إمكانية تعديل وقص الصور يدويا.

والتحديث الجديد من أبل لتطبيق iMovie 3.0، متاح الآن لمستخدمي أنظمة تشغيل iOS و iPadOS 15.2.