خدمة جديدة من باي بال تنافس ‏GoFundMe

أطلقت شركة “باي بال” خدمة جديدة من نوعها لجمع التبرعات، وتأتي هذه الخدمة ضمن العديد من التحديثات التي تقوم بها الشركة لتقديم أفضل الخدمات لمستخدميها.

وتسمح خدمة Generosity Network الجديدة للمستخدمين بإنشاء صفحة لجمع التبرعات، ومعالجة التبرعات من خلال منصة الدفع الخاصة بشركة (باي بال). ووفقًا لموقع (تك كرنش) TechCrunch التقني، فإن الشركة لا تنوي أخذ أي عمولة على التبرعات التي تُجمع بواسطة المنصة.

ويبدو أن Generosity Network سهلة الاستخدام مثل GoFundMe، ولكن على عكس الأخيرة، فإن الخدمة الجديدة تضع حدًا زمنيًا أقصى للحملات، وهو 30 يومًا، كما تضع حدًا أقصى للمبلغ المسموح بجمعه، وهو 20,000 دولار أمريكي. ويمكن لكل من الأفراد، والشركات، والمؤسسات استخدام الخدمة، شريطة التزامهم بقواعد (باي بال) بشأن الادعاءات المضللة، والتحريض على الكراهية، وغير ذلك.

يُشار إلى أن (باي بال) كانت قد أطلقت في السابق ميزة لجمع التبرعات تُسمى Money Pools، ولكنها كانت مصممة للاستخدام بين الأصدقاء، وأفراد العائلة. أما Generosity Network، فهي عامة، وتسمح بإنشاء صفحات للحملات حيث يمكن للمتبرع الاطلاع على تفاصيل إضافية تقنعه بالتبرع.

وأصبحت منصات جمع التبرعات، مثل: Generosity Network، و GoFundMe شائعة بصورة متزايدة حيث ترك الوباء العديد من الناس عاطلين عن العمل، أو بحاجة إلى دفع فواتير طبية عالية.

يُشار إلى أن خدمة Generosity Network متاحة حاليًا في الولايات المتحدة للحملات، والتبرعات الجديدة.

وانضمت منصة (باي بال) في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى سوق العملات الرقمية المشفرة، مما يسمح للعملاء بشراء تلك العملات، وبيعها، وحيازتها مباشرة باستخدام محافظ شركة المدفوعات الرقمية الأمريكية عبر الإنترنت.

وأشارت المنصة وقتئذ إلى خططها لزيادة فائدة العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير من خلال إتاحتها كمصدر تمويل لعمليات الشراء لدى 26 مليون تاجر حول العالم عبر شبكتها بدءًا من أوائل عام 2021.