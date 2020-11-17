خدمة جديدة من “زووم” … إيقاف مؤقت لطرد المزعجين

منذ انتشار جائحة كورونا حول العالم، وتحول الأعمال والدراسة إلى الانترنت، انتشر تطبيق “زووم” الذي تعتمد عليه كبرى الشركات بشكل أساسي لعقد الاجتماعات، وتحرص الشركة على تطوير التطبيق لتلبية تطلعات المجتمعين وحل أي ثغرة من شأنها أن تساهم في زعزعة أمان التطبيق.

وفي هذا السياق، أطلقت منصة مؤتمرات الفيديو Zoom ميزة جديدة يمكنها تنبيه منظم المؤتمر عندما يكون الاجتماع عبر الإنترنت معرض لخطر التعطيل عبر هجمات التسلل التخريبي غير المرغوب فيه المسماة Zoombombing، التي كانت تمثل مشكلة رئيسية للشركة طوال العام.

وتتيح لك Zoom الآن إيقاف الاجتماع بشكل مؤقت حتى تتمكن من طرد الأفراد المزعجين، وذلك حسبما أعلنت الشركة في تدوينة.

وتُعرف هذه الميزة الجديدة باسم “تنبيه الاجتماع المعرض للخطر”، وهي خدمة تعمل عبر خوادم Zoom وتبحث بشكل مستمر من أجل إيجاد روابط اجتماعات المنصة عبر المنشورات العامة ضمن منصات التواصل الاجتماعي والمواقع العامة الأخرى.

وعندما تعثر ميزة “تنبيه الاجتماع المعرض للخطر” على عنوان لمؤتمر Zoom، فإنها ترسل تلقائيًا بريدًا إلكترونيًا إلى منظمي المؤتمر مع تحذير من أن الأشخاص الآخرين قد يكونون قادرين على الوصول إلى المؤتمر وربما تعطيله.

وتحدث هجمات Zoombombing عادةً بعد أن يشارك أحد المشاركين رابطًا لاجتماع Zoom – وأحيانًا كلمة المرور الخاصة به – عبر منصات التواصل الاجتماعي أو قنوات Discord أو منتديات ريديت، ويطلب من الآخرين تعطيل المؤتمر.

وأصبحت هذه النوعية من الهجمات ظاهرة منتشرة في شهر مارس من هذا العام، عندما أصبحت المنصة، بسبب جائحة كورونا، أداة التواصل عبر الإنترنت للعائلات والمدارس والشركات والوكالات الحكومية.

وفرضت المنصة كلمات مرور للاجتماعات وأضافت زرًا للإبلاغ عن مشارك مزعج، لكن الهجمات استمرت، مدفوعة بشكل أساسي بالمشاركين الذين يشاركون بشكل مجهول الروابط وكلمات المرور للمؤتمرات الخاصة عبر الإنترنت.

ومن خلال الميزة الجديدة، تأمل Zoom في تقليص بعض الاضطرابات التي لا تزال تحدث حتى اليوم، حتى قبل حدوثها.

ويتم تمكين الميزة الجديدة افتراضيًا ولا يحتاج المستخدمون إلى اتخاذ أي إجراء بشأن حساباتهم.

وعند تعليق أنشطة المشاركين من خلال الضغط على رمز الأمان أثناء إجراء مكالمة، فإنه يتم إغلاق جميع الغرف الفرعية، وتعلق منصة Zoom الفيديو والصوت والدردشة ومشاركة الشاشة والتسجيل، مما يؤدي إلى إيقاف نشاط المهاجم.

وبعد الإبلاغ عن المستخدم المعني لفريق أمان Zoom وإخراجه من الاجتماع، يمكن للمضيف اختيار جوانب المؤتمر التي سيتم مواصلتها.