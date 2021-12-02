خدمة مميزة من "غوغل" لتصل إلى طبيبك المناسب

أعلنت Google اليوم عن ميزة جديدة في البحث ستسمح للأطباء بإدراج اللغات التي يمكنهم التحدث بها في مكاتبهم، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع المعلومات الصحية التي تقدمها، حسبما نقل موقع “the verge”.

وأشار الموقع إلى الأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى غير اللغة الإنجليزية غالباً ما يعانون من صعوبات من التنقل في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وهم معرضون لخطر النتائج الطبية السيئة لأنهم يواجهون صعوبة أكبر في التواصل مع مقدمي الخدمة.

ولكنهم قد يحصلون على رعاية أفضل عندما يتاح لهم الوصول إلى مترجمين مدربين أو عند رؤيتهم من قبل مقدمي خدمات يتحدثون لغاتهم الأصلية.

كما لفتت شركة “غوغل” للانتباه أيضًا إلى الميزات الأخرى المضافة مؤخرًا والتي تعالج التحديات التي يواجهها المرضى مع النظام الصحي ، بما في ذلك القدرة على معرفة شبكات التأمين المقبولة من قبل مقدمي الخدمات المدرجة في البحث.

على الهاتف المحمول ، يمكن للأشخاص أيضًا الوصول للنتائج حسب مقدمي الخدمة الذين يقبلون Medicare، وهي القدرة التي قال المتحدث باسمها ، إيز كونروي ، لموقع The Verge أنه تم تكثيفها خلال الأشهر القليلة الماضية.

تنضم التحديثات إلى مجموعة من الميزات الأخرى التي توفرها Google لمقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك القدرة على إضافة روابط إلى المواقع حيث يمكن للمرضى تحديد المواعيد، ولإدراج الحالات الصحية التي يعالجها المكتب، وملاحظة ما إذا كان الموقع يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة.