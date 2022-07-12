خريف الكريبتو.. تمويل شركات العملات المشفرة الناشئة عند أدنى مستوياته في عام

تتخبط سوق الكريبتو في الفترة الأخيرة وسط انهيار أسعار العملات المشفرة، وشعرت الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة أخيراً بآثار العاصفة الاقتصادية التي أدت إلى تراجع زخم العملات الرقمية والأسهم العامة ورأس المال الاستثماري طوال العام.

وانخفض التمويل لشركات التشفير الخاصة في الربع الثاني إلى أدنى مستوياته في عام، وفقاً لبيانات من شركة الأبحاث “بيتش بوك” (PitchBook).

تسبّب الضجيج حول الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة بجعل القطاع يبدو لفترة وجيزة محصناً من الاضطرابات الاقتصادية. وحققت رقماً قياسياً بلغ 9.85 مليار دولار من أموال رأس المال المخاطر التي جُمعت في الربع الأول. كان هذا، كما اتضح، عاملاً فقط في المدة التي تستغرقها صفقات رأس المال الاستثماري حتى يتم إغلاقها.

في السياق، قال “روبرت لو”، محلل التكنولوجيا المالية في “بيتش بوك”: “على الرغم من أن سوق العملات المشفرة بدأ في التباطؤ في نوفمبر، وديسمبر ، إلا أن هذه الصفقات كانت قيد المناقشة بالفعل، لذا تم إغلاقها في الربع الأول”.

ويعطي الربع الثاني لمحة أكثر صدقًا عن الكآبة. قالت “بيتش بوك” إن أصحاب رؤوس الأموال المغامرة استثمروا 6.76 مليار دولار في شركات التشفير في الفترة المنتهية في يونيو، بانخفاض 31% عن الربع السابق. وتعكس صناعة العملات المشفرة الآن تباطؤ النشاط بين مستثمري التكنولوجيا ورأس المال الاستثماري. قال لو: “الكل متردد حقاً في إبرام الصفقات الآن”.

وهناك العديد من الأمثلة على المشاكل في صناعة العملات المشفرة. وساهم انهيار عملة “تيرا دولار” المستقرة، والمشاكل المالية الخطيرة في مقرضي العملات المشفرة مثل “سلزيوس” و”بابل فاينانس” وموجات تسريح الموظفين في “كوين بيس غلوبال” و”جيمني تراست” و”كريبتو دوت كوم”، في حالة عدم اليقين.

الشريك الإداري في “كوين فاند” (CoinFund) للعملات المشفرة “ديفيد باكمان” قال إنه من بين الشركات الناشئة، انهارت الصفقات، وألغى المستثمرون العروض المكتوبة في الأسابيع الأخيرة.

ومن المرجح أن يتم تسريح المزيد من الموظفين، وستنخفض التقييمات أكثر- كانت مقرضة العملات المشفرة المتعثرة “بلوك فاي” (BlockFi) تتطلع بالفعل إلى جمع الأموال بتقييم مخفض قدره مليار دولار.

قال باكمان: “ما تراه الآن هو أن التقييمات الأولية انخفضت بنحو 20%، وتقييمات الجولة (أ) هوت بحوالي 50%، وبعد ذلك، تراجعت تقييمات الجولة “سي” وما بعدها بنحو 70%”.

الى ذلك، ينصح باكمان الشركات التي يدعمها بالاحتفاظ بسيولة كافية في متناول اليد لتحمل معاناة لمدة عامين. وقال: “ستكون هذه سوقاً هابطة على المدى الطويل.. لن تتمزق مرة أخرى في غضون شهر”.

وعلى الرغم من احتمالية مرور العملات المشفرة بخريف طويل، لا يزال بعض أصحاب رؤوس الأموال المغامرة ملتزمين بالمجال. اذ أعلنت شركة “مالتي كوين كابيتال” (Multicoin Capital) عن صندوق جديد بقيمة 430 مليون دولار يوم الثلاثاء.