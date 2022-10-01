خسارة قاسية لآبل.. 120 مليار دولار في 24 ساعة

وصفه خبراء بأنه “الخميس الأسود على شركة أبل”، بعدما تراجع سهم الشركة 4.9% ، ليقلص تراجعه بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 3% .

وهبطت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت مساء الجمعة بفعل تصاعد المخاوف من ركود وتقرير ذكر أن شركة أبل ألغت زيادة مزمعة في إنتاج هواتف آيفون 14.

وأشارت مذكرة لشركة أبل إلى أنها تُبطئ إنتاجها من هواتف آيفون 14، على عكس التوقعات التي أشارت إلى احتمال زيادة الإقبال على الهاتف الجديد.

كما أن السبب في هذا التراجع الذي كبد أشهر “تفاحة” في العالم خسائر بلغت 120 مليار دولار خلال يوم واحد من قيمتها السوقية، هو تخفيض بنك “أوف أمريكا” لتوصيته من شراء سهم أبل إلى محايد، ليسجل سعر السهم في ختام تداولات أمس 138.20 دولار، ويفقد 3% من قيمته بنحو 4.28 دولار، وتصبح القيمة السوقية لشركة أبل هي 2.22 تريليون دولار، بحسب آخر إغلاق لسهم الشركة بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2022.

ومع انخفاض الطلب على هاتف آيفون 14 الجديد، قررت شركة أبل تخفيض معدلات إنتاج الطراز الحديث من الهاتف، ليصبح إجمالي الإنتاج 90 مليون هاتف فقط، وهو حجم الإنتاج نفسه لهاتف آيفون 13 العام الماضي، والذي شهد أزمة كوفيد-19.

لاحظت الشركة أن الطلب الكبير جاء على هاتف آيفون 14 برو، فيما الطرازات الأخرى لم تلق أي زيادة ملحوظة في الطلب، وهذا يرجع إلى أن آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، تم دعمهم بالعديد من المزايا الحصرية، فيما كان التطوير طفيف يكاد يكون شبه منعدم على الطرازات الأخرى مثل آيفون 14 العادي.

وقالت أبل هذا الشهر إن طرازات آيفون 14 الجديدة تحتوي على أجهزة جديدة تجعل خدمة رسائل الطوارئ ممكنة، وتعتزم أبل تشغيلها مع تحديث برنامجها المقبل في نوفمبر تشرين الثاني. ولم تذكر الشركة تفاصيل عن الأجهزة الخاصة بالأقمار الصناعية.

كما أفاد تحليل أجرته شركة آيفيكسيت وبيان من شركة أبل بأن طرازات هواتف آيفون 14 الجديدة تحتوي على شريحة تتصل بالأقمار الصناعية من إنتاج شركة كوالكوم، لكنها تضم أيضا مكونات إضافية صممتها أبل خصيصا لأكبر ميزة جديدة في هاتفها.

ويتوقع أن تتقلص سوق الهواتف الذكية بنحو 6.5% خلال العام الجاري، لتحقق بميعات بقدر 1.27 مليار وحدة فقط، وفقا لبيانات أعدتها مؤسسة “أي دي سي” لرصد حركات العرض والطلب في أسواق الهواتف المحمولة والتكنولوجيا.

ماذا ستفعل أبل لتسويق آيفون 14؟

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أبل لخسائر جراء طرح آيفون، ففي العام الماضي تراجع الطلب على آيفون 13، ولكن ذلك كان نتيجة لتأخر الشركة الأمريكية في طرح الهاتف بالأسواق.

وتتجه شركة أبل خلال الوقت الحالي إلى إضافة المزيد من المزايا على هاتف آيفون 14 لدعم مبيعاته وجعله أكثر جاذبية للمستهلكين، خصوصاً أن تخارج الشركة من روسيا وتراجع مبيعاتها في الصين كان لهما بالغ الأثر على نتائج أعمال أغنى شركة تكنولوجية في العالم.

كما تتأهب شركة أبل لإطلاق أحدث هواتفها الذكية آيفون 15 ألترا، ورغم أن الهاتف يحمل اسماً جديداً إلا أنه الشركة لم تفصح حتى الآن عن موعد طرحه، بحسب موقع “ذا فيرج”.