خسارة 70%.. خطأ برمجي يفقد “TerraUSD” استقرارها أمام الدولار

أثرت عاصفة الانهيار المتسارعة التي ضربت الأسوق الرقمية، بشكل واسع على الكثير من العملات المشفرة، بداية من البيتكوين وصولاً إلى الأكثر استقراراً _سابقاً_ عملة TerraUSD.

وقد انخفضت عملة TerraUSD الرقمية إلى 30 سنتًا، والتي من المفترض أن تكون مرتبطة بالدولار الأميركي بنسبة 1:1، بينما ينتظر المتداولون خطة التعافي التي وعد بها مؤسسها.

تعرف TerraUSD برمز التداول ‘UST’، وهي واحدة من العملات “المستقرة” في أسواق تداول العملات المشفرة التي من المفترض أن تحاكي قيمة الدولار مثل نظيراتها USDT وUSDC وBUSD، ولكنها مرتبطة بعملة مشفرة تسمى Luna والتي يتم تداولها بنظام المضاربة التقليدي ويحدد سعرها عن طريق العرض والطلب.

كانت عملة Luna المشفرة واحدة من أكبر عشر عملات من حيث القيمة السوقية متجاوزة Shiba Inu وDogecoin، ولكن فشلت في الحفاظ على قيمتها هذا الأسبوع، وفي صباح يوم الثلاثاء انخفض TerraUSD إلى ما دون 0.70 دولار.

استعادت UST بعضًا من قيمتها في وقت لاحق من اليوم ولكن عاودت الانخفاض لتصل إلى 0.3062 دولار يوم الأربعاء وتم تداولها مؤخرًا بما يزيد قليلاً على 40 سنتًا وفقًا لموقع Coingecko.

قال المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، دو كوون، في تغريدة يوم الثلاثاء: “اقتربنا من الإعلان عن خطة التعافي. انتظروا قليلاً”.

هبوط عام في العملات المشفرة

قال مدير المبيعات في Amber Group، جاستن دانثان، إن استخدام البيتكوين كاحتياطي قد خلق حلقة مفرغة لـTerraUSD، حيث أدت عمليات البيع في العملتين إلى انخفاض الأخرى.

أوضح دانثان أن بيتكوين “تتدهور حاليًا بسبب عمليات البيع المكثفة التي يجريها المتداولون لتفادي خسائر فادحة، ما أدى إلى زيادة معاناة السوق ومزيد من الذعر بخصوص TerraUSD، وهو الأمر الذي يلقي بثقله على عملة Luna المشفرة، ويتطلب الأمر من المؤسسة استخدام المزيد من الاحتياطيات للتحوط واحتواء الموقف”.

تُستخدم العملات المستقرة في الغالب لتسهيل التداول في الأصول الرقمية الأخرى. وهي مدعومة بأصول يمكن أن تفقد قيمتها أو تصبح غير قابلة للتداول في أوقات ضغوط السوق، في حين أن القواعد والإفصاحات المحيطة بهذه الأصول وحقوق استرداد المستثمرين غامضة.