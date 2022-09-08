خطط أمازون بشأن عودة موظفيها لمكاتب الشركة

أعلن مدير شركة ”أمازون“ التنفيذي آندي جاسي، أن الشركة ليس لديها أي خطط في الوقت الحالي لإجبار الموظفين على العودة للعمل بشكل دائم من مقار الشركة حول العالم.

وقال جاسي، بمؤتمر ”كود كونفرنس“ التابعة لمؤسسه ”ڤوكس ميديا“، إن ”الشركة تحاول إعادة هيكلة طريقة العمل، وفقا للظروف الحالية التي يمر بها العالم وحاله التضخم التي يعيشها“.

وأشار إلى أن ”بعض الفرق العاملة بالشركة تعمل بنظام هجين، فيما توجد بعض الفِرق لوقت أطول داخل مكاتبها بالشركة، مثل: فِرق التفكير الإبداعي، وفِرق تطوير الأجهزة“.

ورأى جاسي، أن بعض المهام يصعب تأديتها خلال العمل عن بعد، وعلى رأسها المهمات التي تتطلب الإبتكار والابداع“، مضيفا أن ”جميع فرق الشركة تدرك أن تلبية احتياجات الجمهور هي الهدف الأول الذي يجب التركيز عليه سواء كانوا يعملون عن بعد، أو من داخل مقار الشركة“.

وأشار إلى أن ”الإدارة ستنظر في قرار العمل من الشركة خلال العام المقبل“.

يذكر أن ذلك يتعارض مع ما تتبعه بعض الشركات، مثل ”غوغل“ و“أبل“، بشأن فرض العمل لمدة 3 أيام أسبوعيا من مقر الشركة، إضافة إلى تجاه منصة ”تويتر“ إلى التخلي عن سياستها التي كانت الإدارة وضعتها منذ بداية جائحة ”كورونا“ بشأن إتاحة إمكانية العمل عن بعد إلى الأبد.

وكانت شركة ”ميتا“ أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي أنها ”تدرس توفير سياسة العمل عن بعد بشكل دائم للموظفين حتى بعد الخروج من الجائحة“.

وكان جاسي، عبر عن مرونة تفكيره بشأن طريقة عمل الموظفين داخل ”أمازون“ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما قال ”في شركة ضخمة بحجم أمازون، لا يمكن التوصل إلى نموذج عمل واحد يناسب احتياجات وطبيعة المهام الوظيفيه للجميع.. وبالتالي لا بد من مزيد من المرونة في التعامل مع أوضاع الموظفين“.