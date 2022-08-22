خطوات بسيطة للتخلص من إشعارات "سناب شات" المزعجة

بات سناب شات من التطبيقات التي لها شعبية كبيرة، ولديه حوالي 238 مليون مستخدم نشط يوميًا (DAU) في جميع أنحاء العالم.

تتيح منصة سناب شات إمكانية إلغاء الإشعارات لمن يجدون في ذلك إزعاج يرغبون في التخلص منه.

ويكشف موقع “بيزنس إنسايدر” عن خطوات بسيطة، من خلالها يمكن إلغاء الإشعارات التي تصل للمستخدمين عبر تطبيق سناب شات ، وذلك عبر أجهزة الهواتف العاملة بأندرويد، وأجهزة آيفون.

غلق إشعارات سناب شات على آيفون

يمكنك غلق كافة الإشعارات التي تصل لك من تطبيق سناب شات عبر هواتف آيفون باتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بزيارة تطبيق الإعدادات الخاص بهاتف آيفون ، ثم قم بالدخول على تطبيق سناب شات .

ثانيا بالدخول على تطبيق سناب شات ، يمكنك الضغط على اختيار الإشعارات.

ثالثا، بالدخول على قائمة إعدادات الإشعارات، يمكنك القيام بإلغاء تفعيل كافة الإشعارات التي تصل لك من التطبيق.

غلق إشعارات سناب شات على أندرويد

يمكنك غلق كافة الإشعارات التي تصل لك من تطبيق سناب شات عبر هواتف أندرويد باتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على تطبيق الإعدادات واختار الإشعارات.

ثانيا، في صفحة إعدادات الإشعارات، قم بالضغط على إعدادات التطبيقات.

ثالثا، اختر تطبيق سناب شات ، ومن خلال الدخول على خانة إعداداته يمكنك إلغاء الإشعارات به.