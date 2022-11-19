خطوات بسيطة للتخلص من الرسائل المزعجة على إنستغرام

كثيرا ما يشتكي مستخدمو موقع انستغرام من مشكلة الرسائل المزعجة، والحسابات العشوائية والمتكررة.

هذا النوع من الرسائل، غالبا ما يكون الغرض منها استهدافك كعميل، تقدم له منتجات للبيع.

ويمكنك السيطرة على هذا النوع من الرسائل المزعجة بتعطيلها تماما، عن طريق خطوات بسيطة حددها موقع “بيزنس انسايدر”.

كيف توقف الرسائل المزعجة؟

هذا النوع من الرسائل واضح للمستقبل إما من خلال ما تتضمنه من روابط أو الجودة الضعيفة للصورة الشخصية، وللتخلص من هذا الأمر عليك، أولا: حظر الحساب المرسل لها بشكل نهائي.

ثانيا: يمكنك أن تعزز من درجة خصوصية حسابك الخاص، وتحوله لحساب خاص يتطلب الإذن في حال إرسال رسائل قبل المتابعة.

ثالثا: بعد تحويل حسابك لخاص، لا تقبل طلبات إرسال الرسائل التي ستتلقاها من هذا النوع على البريد حتى تجنب نفسك الوقوع في هذا الفخ.