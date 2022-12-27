الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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خطوات لإصلاح عطل خاصية "تويتر سبيس" للمحادثات الصوتية

منذ ساعة واحدة
تويتر سبيس

تويتر سبيس

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تويتر سبيس هي من الميزات التي أطلقتها تويتر مؤخراً في ظل المنافسة بينها وبين تطبيق كلوب هاوس الصوتي.

خاصية “تويتر سبيس”، هي خاصية دردشة عبر البريد الصوتي فقط، يتيحها موقع التغريدات الشهير للمستخدمين منذ ما يزيد عن عامين.

هذه الخاصية، قد يواجه مستخدموها صعوبة في تشغيلها، وذلك قد يرجع لعدد من الأسباب التي حددها موقع “بيزنس إنسايدر”، وتضم أبرز الأسباب التي تعيق تشغيل “تويتر سبيس” على هاتفك.

الاستخدام خارج الهاتف

يجب أن تعلم أن خاصية البريد الصوتي “تويتر سبيس”، يتيحها موقع التغريدات للمستخدمين عبر الهواتف فقط، الأمر مستبعد بالنسبة لمستخدمي تويتر عبر الموقع الإلكتروني.

هذا يعني أنك لن تكون قادرا على استخدام الخدمة عبر حاسوبك الخاص أو اللاب توب.

الخدمة تعتمد على المتابعين

من المهم أيضا معرفة أن خدمة “تويتر سبيس”، ليست متاحة لكافة المستخدمين لتطبيق تويتر، الخدمة تعتمد في تفعيلها على عدد المتابعين على حسابك، والحسابات التي تضم عدد قليل من المتابعين ستجد صعوبة في الاستفادة من الخدمة.

إعادة تحميل التطبيق

قد تتوافر لديك كافة عوامل استخدام خدمة “تويتر سبيس” بنجاح، ويكون العطل بسبب مشكلات في نسخة تطبيق تويتر التي تمتلكها على هاتفك، لذا قد تحتاج لحذف التطبيق وإعادة تحميله على الهاتف، وإجراء ما يلزم من تحديثات.

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