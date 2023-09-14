خطوات لافتة في iPhone 15 للحفاظ على البطارية بشكل أفضل

يأتي iPhone 15 و iPhone 15 Pro مع منفذ USB-C بدلاً من Lightning. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين أخيرًا استخدام نفس الكابل بين iPhone و iPad و Mac لإعادة الشحن. ولكن هناك شيء آخر ربما لم تخبرنا به Apple، حيث وجد 9to5Mac دليلًا على أن iPhone 15 سيكون لديه خيار لتحديد الحد الأقصى لشحن البطارية.

iPhone 15 سيتضمن خيار الحد من شحن البطارية

استنادًا إلى الكود الموجود في iOS 17 RC، والذي تم إصداره للمطورين يوم الثلاثاء، طورت Apple ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين الحد من الحد الأقصى لشحن البطارية للحفاظ على صحتها بشكل أفضل. بمجرد توفره، سيتم العثور على الخيار في قائمة إعدادات البطارية.

عند إيقاف تشغيل الميزة، سيرى المستخدمون رسالة تفيد بأن iPhone “سيتم شحنه بكامل طاقته”. ولكن عندما تكون الميزة قيد التشغيل، فإنها ستبلغ المستخدم أن البطارية “ستشحن فقط إلى حوالي X٪”. سيعرض تطبيق الإعدادات أيضًا متى تم إعادة شحن iPhone آخر مرة إلى الحد الذي حدده المستخدم.

تعمل الميزة بشكل مشابه لـ “شحن البطارية المحسن”، والذي يتعلم روتين المستخدم اليومي بحيث ينتهي فقط من إعادة شحن البطارية بنسبة 80٪ في الوقت الذي يفصل فيه المستخدم iPhone عن الشاحن. ومع ذلك، فإن الخيار الجديد سيحد دائمًا من إعادة الشحن إلى مستوى بطارية معين.

توجد ميزة مماثلة بالفعل في بعض هواتف Android مثل Samsung Galaxy. ذلك لأن إعادة شحن بطارية ليثيوم أيون بنسبة 100٪ ينتهي بها الأمر بجعل عمر البطارية أسرع، لذلك أضاف صانعو الهواتف ميزات للحد من إعادة الشحن في بعض المواقف. من خلال القيام بذلك، يمكن للمستخدمين التضحية بعمر البطارية لضمان استمرار المكون لفترة أطول.

يشتكي العديد من مستخدمي iPhone 14 Pro من كيفية انخفاض سعة بطارية الجهاز القصوى بسرعة كبيرة. ربما دفع هذا Apple إلى توفير خيار للسماح للمستخدمين بإدارة بطارية iPhone بشكل أفضل.

التوافق

نظرًا لأن iPhone 15 لم يصل إلى المتاجر بعد، فلا يمكننا الجزم بأن هذه الميزة ستكون متاحة في اليوم الأول. ومع ذلك، نظرًا لوجوده بالفعل في الكود ولم نجد أنه تم تمكينه على طرازات iPhone 14، فإننا نفترض أن ميزة تحسين الشحن الجديدة متوافقة فقط مع أجهزة iPhone USB-C.

سيتم إصدار iOS 17 للجمهور يوم الاثنين 18 سبتمبر. بالنسبة إلى iPhone 15، تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة مع تحديد موعد الإطلاق الرسمي في 22 سبتمبر.