خطوات لتفعيل ميزة الترجمة على واتسآب

واتسآب من أشهر تطبيقات المراسلة التواصل مع الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك إذا كنت تتواصل مع شخص يتحدث لغة مختلفة، فقد يكون من الصعب التواصل معه.

لحسن الحظ ، يحتوي واتس آب على ميزة ترجمة مضمنة يمكنها مساعدتك في فهم الرسائل المكتوبة بلغات مختلفة.

وفي هذا الدليل ، سنوضح لك كيفية استخدام ميزة الترجمة على واتس آب:

– افتح دردشة واتس آب واكتب رسالة جديدة

– اضغط لفترة طويلة (انقر مع الاستمرار) على الرسالة حتى تظهر قائمة.

– حدد “المزيد” من القائمة.

– حدد خيار “الترجمة” الذي يظهر.

– ستظهر نافذة منبثقة تعرض الرسالة المترجمة.

إذا لم تتم ترجمة الرسالة إلى لغتك المفضلة ، يمكنك تحديد اللغة التي تريد ترجمة الرسالة إليها.

ملاحظة: هذه الميزة متاحة فقط في إصدار واتس آب 2.20.206.24 والإصدارات الأحدث على Android ، والإصدار 2.20.70 والإصدارات الأحدث على iPhone.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي واتس آب أيضًا على ميزة مضمنة يمكنها ترجمة الرسائل تلقائيًا بين اللغات، يمكن تفعيل هذه الميزة في إعدادات واتس آب، ضمن “الدردشات”> “اللغة”