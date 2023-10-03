خطوة بخطوة.. كيف تعرف العمر المتبقي لبطارية الحاسوب المحمول؟

يواجه العديد من مستخدمي الحاسوب المحمول “اللابتوب” مشكلة في عدم معرفتهم بالعمر الحقيقي والمتبقي لبطارية حاسوبهم، فقد تستبدل البطارية في وقتٍ مبكر أو تشتري بطاريةً جديدة لتتفاجأ بسرعة من نفاد شحنها وتكتشف لاحقًا أن البطارية غير أصلية أو معطوبة، وربما تتجه لشراء حاسوبٍ محمول مستعمل لتجد أن البطارية الخاصة به قد انتهى عمرها الافتراضي.

ووفقاً لموقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، بإمكانك معرفة عمر البطارية باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

أول ما عليك فعله هو تحميل برنامج HWMonitor من هذا الموقع، بعد ذلك قم بتنصيب البرنامج على حاسوبك المحمول. افتح البرنامج لتشاهد التفاصيل الخاصة بحرارة ونسبة استخدام قطع الهاردوير لديك. ما يهمك فقط هو الخيار المتعلق بسعة البطارية Capacities كما تشاهد في الصورة.

الخطوة الثانية:

تأكد أن البطارية في حاسوبك المحمول مشحونةٌ بنسبة 100%، وُيفضل أن تصِل الحاسوب بوصلة الكهرباء بدلًا من استهلاك البطارية حتى تكون الأرقام الظاهرة بالبرنامج دقيقة.

الخطوة الثالثة:

ضمن خيار Capacities سيظهر لك رقم بجانب Design Capacity وهي تعني السعة القياسية المصممة للبطارية، والرقم الذي بجانب Full Charge Capacity يعني سعة الشحن الكاملة للبطارية.

في حال كان الرقم الثاني الذي بجانب Full Charge Capacity بقيمة الرقم الأول نفسها الموجود بجانب Design Capacity، على سبيل المثال 53000 ميلي واط، فهذا يعني أن البطارية التي لديك في الحاسوب المحمول سليمة وما زالت بوضعٍ ممتاز وقادرةٌ على تفريغ وشحن نفسها بالكامل.

في حال كان الرقم الثاني الموجود بجانب Full Charge Capacity أقل من الرقم الأول الذي بجانب Design Capacity، على سبيل المثال الرقم الثاني 25000 ميلي واط والرقم الأول 53000 ميلي واط، فهذا يعني أن عمر البطارية الافتراضي أقل من نصفه وهي لم تعد تستطيع أن تشحن كامل الخلايا كما في السابق بل نصف الخلايا فقط.

في حال كان الرقم الثاني الذي بجانب Full Charge Capacity أقل بكثير من الرقم الأول الذي بجانب Design Capacity، على سبيل المثال الرقم الثاني 10000 ميلي واط والرقم الأول 53000 ميلي واط، فهذا يعني أن عمر البطارية الافتراضي وصل إلى نهايته، وهي لم تعد تستطيع أن تشحن كامل الخلايا كما في السابق بل تشحن جُزءًا بسيطًا منها فقط، وهو مؤشرٌ واضح على حاجتك إلى شراء بطاريةٍ جديدة.

إليكم أيضاً بعض النصائح المهمة للحفاظ على بطارية الحاسوب:

لا تصل الحاسوب المحمول بوصلة الكهرباء لفترةٍ طويلةٍ من الزمن في حالة عدم استخدامك له.

عند إطفاء الحاسوب المحمول لا تُبقِ وصلة الكهرباء موصولة به عند الانتهاء من العمل في حال كانت البطارية مشحونةً بنسبة 100%.

اشحن بطارية الحاسوب المحمول فقط عندما تكون بنسبة 20% ولا يُنصح بوصل الكهرباء بالحاسوب في كل مرة تكون فيها البطارية ممتلئةً بنسبة 70% أو أكثر.

لا تترك الحاسوب المحمول متصلًا بوصلة الكهرباء أثناء انقطاع التيار الكهربائي بشكلٍ متكرر لتفادي حدوث أي ضرر مثل دخول تيارٍ كهربائي غير مستقر للحاسوب.

ننصحك بعدم محاولة إعادة خلايا البطارية إلى الحياة من خلال التعديل عليها حتى لا يتعرض الحاسوب أو تتعرض أنت للضرر كانفجار البطارية أو تسرب سائل مُضر.