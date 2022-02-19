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خطوة جديدة لـ”سبوتيفاي” لتعزيز قبضتها على عالم الصوتيات

منذ 16 ساعة
سبوتيفاي

سبوتيفاي

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أعلنت منصة البث الصوتي سبوتيفاي عن استحواذها على شركات بارزة بهذا المجال، ضمن سياستها للاستحواذ على مجال البث الصوتي في العالم.

ووفق موقع “إنجادجت” فإن منصة البث الموسيقي السويدية الشهير استحوذت على منصات البث الرقمي والتقنيات البارزة Chartable، و Podsights، سعيا منها للتوسع في خدماتها للبث الصوتي والتسويقي.

والمجال الذي تتخصص به هاتان الشركتين، هو تقديم المساعدة للمنصات الإلكترونية البارزة للتعرف بشكل أفضل على مدى تأثير ما يقومون ببثه من اعلانات ترويجية على مستمعيهم.

ومن خلال شركة Podsights سيحصل المروجين على منصة سبوتيفاي، خدمة تحليلة أفضل لمعرفة عدد المهتمين بإعلاناتهم، وما أقدموا عليه من نشاطات عقب زيارتهم لمصدر الإعلان الرسمي.

أما شركة Chartable، فستعزز من خلالها منصة سبوتيفاي، قدراتها للترويج الذكي، واستخدام الروابط الذكية في الإعلانات الصوتية.

ترتيب المنصات.. سبوتيفاي تكتسح

وكانت قد تصدرت “سبوتيفاي” منصات خدمات بث الموسيقى عالميا، وتلتها أبل ميوزيك Apple Music في المركز الثاني، وفقا لتقرير “ميديا ريسرش”.

والتقرير الذي رصد نسب استخدام منصات بث الموسيقى خلال الربع الثاني من 2021، أوضح أن سبوتيفاي استحوذ على المركز الأول بنسبة 31% من إجمالي نسب مستخدمي خدمات البث الموسيقي على مستوى العالم والبالغ عددهم 523.9 مليون مشترك.

وفي المركز الثاني، جاءت خدمة بث الموسيقى من أبل “أبل ميوزك”، باستحواذها على نسبة 15% من إجمالي نسب مستخدمي خدمات البث الموسيقي على مستوى العالم.

في المركز الثالث، جاءت خدمة البث الموسيقي من شركة أمازون، “أمازون ميوزك”، باستحواذها على نسبة 13% من إجمالي نسب مستخدمي خدمات البث الموسيقي على مستوى العالم.

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