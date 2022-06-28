خطوة صينية نحو التصنيع الذكي لمعدات الحفر البحرية

أطلقت الصين أول مصنع ذكي لإنتاج معدات استخراج الغاز والنفط البحرية، ما يمثل طفرة في تحويل الصناعة إلى التصنيع الذكي، بالتزامن مع بدء تشغيل أول محطة للتزود بوقود الهيدروجين في ميناء تشينغداو الصيني.

أول مصنع ذكي لمعدات الحفر البحرية

تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية السنوية 84000 طن ومجهز برصيف قادر على إيواء العديد من السفن الهندسية البحرية الكبيرة، بما في ذلك ناقلات تخزين وتفريغ الإنتاج العائم FPSO، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، بحسب وسائل الإعلام الصينية.

تم تجهيز المصنع بأكثر من 400 مجموعة من آلات الإنتاج الذكية التي يمكنها زيادة الكفاءة الإجمالية بأكثر من 20%، والتي لا تقلل بشكل كبير من تدخّل العمال فحسب، بل تساعد أيضًا في التحكم في الإنتاج من خلال المعدات الذكية، وتجنب الأخطاء البشرية المحتملة وضمان سلامة الأفراد في أثناء الإنتاج.

ومن المتوقع أن يحقق المصنع قيمة إنتاج سنوية تبلغ 4 مليارات يوان (598.31 مليون دولار)

أول محطة للتزود بوقود الهيدروجين

تتكون المحطة من مرحلتين وتم تصميمها لطاقة إمداد هيدروجين يومية تصل إلى 1000 كيلوغرام، وتخدم 50 سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين كل يوم.

وقال المدير المسؤول عن إمدادات الطاقة في ميناء تشينغداو، سونغ شيويه: “الهيدروجين الخالي من الكربون سيساعد الموانئ على تحقيق أهداف حياد الكربون في العمليات المستقبلية”، بحسب صحيفة تشاينا ديلي الرسمية.

وذكر التقرير أن مجموعة شاندونغ للموانئ تخطط لبناء ثلاث محطات للتزود بوقود الهيدروجين، ونظام إمداد بالطاقة يعمل بالهيدروجين و10 رافعات جسرية تعمل بالهيدروجين في مناطق الموانئ في غضون 3 إلى 4 سنوات.

أفاد نائب مدير قسم العلوم والتكنولوجيا في إدارة الطاقة الوطنية، ليو يافانغ، أن الصين حققت طفرة في إعادة التزود بوقود الهيدروجين، وأنشأت أكثر من 250 محطة للتزود، تمثل نحو 40 % من الإجمالي العالمي، لتحتل المرتبة الأولى في عدد محطات التزود بوقود الهيدروجين في العالم.

هل تفي بكين بتعهداتها ؟

مع زيادة اعتماد الصين على الفحم، شكك خبراء في إمكانية وفاء بكين بتعهداتها تخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وأن تصبح محايدة كربونيًا بحلول عام 2060.

وتعتمد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، على الطاقة المولدة من الفحم بنسبة 60%.

وتتجه الأنظار في هذا الصدد إلى الصين، بصفتها الملوث الأكبر للبيئة والمنتج الأكبر للانبعاثات الضارة من الفحم.