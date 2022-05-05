خطوة لافتة من تيك توك.. برنامج إعلاني جديد يزيد من أرباح صناع المحتوى

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي تيك توك عن برنامج جديد يسمح للمعلنين بتشغيل الإعلانات إلى جانب أفضل مقاطع الفيديو على التطبيق، على غرار يوتيوب

سيسمح البرنامج الجديد TikTok Pulse للمعلنين بوضع محتواهم إلى جانب أفضل 4% من مقاطع الفيديو على التطبيق، ضمن 12 فئة مختلفة مثل الطهو أو الألعاب أو الجمال.

سيكون صناع المحتوى والمبدعون والشخصيات العامة والناشرون الإعلاميون الذين لديهم 100 ألف متابع أو أكثر مؤهلين لبرنامج مشاركة الإيرادات الأولي، على الرغم من أن المنصة لم توضح كيف سيتم تقسيم الأموال بين الشركة ومستخدميها.

قال مسؤول تنفيذي في الشركة لموقع The Verge، إنه سيتم إطلاق TikTok Pulse في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران، وسيتوسع إلى أسواق أخرى في الخريف.

يبلغ عدد المستخدمين العالميين النشطين شهريًا على المنصة مليار مستخدم، وفقًا لما أعلنته الشركة في سبتمبر/أيلول.

تدفع تيك توك، المملوكة لشركة ByteDance الصينية، لصناع المحتوى المشهورين منذ عام 2020 من خلال برنامج يسمى Creator Fund.

لكسب إيرادات من خلال البرنامج، الذي يدفع بناءً على عدد المشاهدات ومستوى المشاركة، يحتاج صناع المحتوى إلى ما لا يقل عن 10 آلاف متابع و100 ألف مشاهدة على الأقل في آخر 30 يومًا.

قدرت فوربس في يناير/كانون الثاني أن صناع المحتوى الأعلى أجرًا على تيك توك، بما في ذلك Charli D’Amelio وDixie D’Amelio وAddison Rae، قد ربحوا إجمالي 55.5 مليون دولار في عام 2021، بزيادة 200% عن العام السابق، معظمها من خلال الرعاية والمشاريع الأخرى.