خطوة متميزة.. كييف تنضم إلى شراكة بلوكتشين الأوروبية (EBP)

انضمت أوكرانيا إلى شراكة بلوكتشين الأوروبية (EBP)، وهي مبادرة استمدتها ٢٧ دولة من الدول الأعضاء لتقديم خدمات عامة عبر الحدود.

وبهذه الخطوة أصبحت أوكرانيا ثالث دولة خارج الاتحاد الأوروبي (EU) التي تنضم إلى شراكة الـ (EBP).

وقد أعلنت وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا عن تحرك البلاد للانضمام إلى شراكة بلوكتشين الأوروبية كمراقب يوم ١٧ يونيو.

وتخطط أوكرانيا لتوسيع شراكة شبكة بلان بي بين الدول مع البلدان الأخرى، وذلك بهدف دمج مساحتها الاقتصادية الرقمية مع الاتحاد الأوروبي.

تعود نية أوكرانيا للانضمام إلى شراكة بلوكتشين الأوروبية إلى يوليو ٢٠٢١، عندما كتب أوليكسي زميرينتسكي، رئيس المجموعة البرلمانية، بلوكتشين فور يوكرين، وكونستانتين يارمولينكو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيرتشوال أسيتس أوف يوكرين، رسالة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. وأعلنت الرسالة اهتمام أوكرانيا بالانضمام إلى شراكة بلوكتشين الأوروبية والبنية التحتية الأوروبية لخدمات بلوكتشين (EBSI)، مع تأكيد فون دير لاين لاحقًا احتمال انضمام أوكرانيا إلى شراكة بلوكتشين الأوروبية كمراقب.

في حديثه إلى كوينتيليغراف، أوضح يارمولينكو اهتمام أوكرانيا بتشغيل عقدة اختبار EBSI وحالات الاستخدام التجريبي للخدمات العامة عبر الحدود على أساس تقنية بلوكتشين. وسلط الضوء على أن التبرعات بالعملات المشفرة خلال الحرب الروسية الأوكرانية “أثبتت أنها دعم مهم”، قائلًا:

“إن الخطوة التالية هي التكامل الكامل لبلوكتشين لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي بناءً على مبادرات EBP/EBSI.”

بعد العمل مع شراكة بلوكتشين الأوروبية على حالات الاستخدام التجريبية لتقنية بلوكتشين كمراقب، تهدف أوكرانيا إلى الحصول على عضوية كاملة.

كما كشف يارمولينكو أن أوكرانيا تستهدف شراكات إضافية في مجال بلوكتشين لتزويد مواطني أوكرانيا بالخدمات العامة عبر الحدود بما في ذلك التحقق من الدرجات/الشهادات التعليمية وبيانات اعتماد الهوية وتسجيل اللاجئين/اللجوء والدعم.

أثناء مشاركة تفاصيل حول الشراكة، صرح يارمولينكو أن التحرك للانضمام إلى شراكة بلوكتشين الأوروبية هو وسيلة لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أنه “يمكنني أن أسميها تكامل بلوكتشين مع الاتحاد الأوروبي”.