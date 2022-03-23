خطوة متميزة لشركة “كوالكوم” في عالم الميتافيرس

أطلقت شركة كوالكوم إنكوربوريتد العملاقة متعددة الجنسيات للبرامج والرقائق الدقيقة صندوق ميتافيرس بقيمة ١٠٠ مليون دولار لدعم الواقع الممتد (XR) والذكاء الاصطناعي (AI) وشركات تكنولوجيا الواقع المعزز (AR).

ويشير مصطلح الواقع الممتد أو XR إلى مجموعة الهواتف الذكية جنبًا إلى جنب مع تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي مثل سماعات الرأس والنظارات.

أطلق على المشروع الاستثماري اسم “سنابدراغون ميتافيرس فند” في إشارة إلى رقائق سنابدراغون للشركة المصممة لقائمة طويلة من الأجهزة بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والساعات الذكية والكتب الذكية.

ووفقًا لإعلان ٢١ مارس، سيتم توجيه التمويل أيضًا نحو برنامج منح للمطورين لبناء تجارب الألعاب والصحة والعافية والإعلام والترفيه التي تركز على الواقع الممتد.

حيث قال كريستيانو آمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم إنكوربوريتد: “من خلال صندوق سنابدراغون ميتافيرس، نتطلع إلى تمكين المطورين والشركات من جميع الأحجام وهم يدفعون حدود ما هو ممكن مع دخولنا في هذا الجيل الجديد من الحوسبة المكانية”.

صرحت الشركة بأنها تهدف إلى أن تكون “تذكرة إلى الميتافيرس” عبر تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والواقع الممتد والني تصفها بأنها حاسمة بالنسبة إلى الميتافيرس. في حين يشير موقع كوالكوم على الويب أيضًا إلى أنه يهدف إلى دمج هاتف ذكي وسماعة رأس الواقع الافتراضي ونظارات لاواقع المعزز في جهاز واقع ممتد واحد في المستقبل.

“يمكن أن يحل الواقع الممتد محل جميع الشاشات الأخرى في حياتك، مثل ذلك التلفزيون الكبير في غرفة المعيشة الخاصة بك. تتمتع الهواتف المحمولة التي تدعم الواقع الممتد بإمكانية أن تصبح واحدة من أكثر منصات الحوسبة انتشارًا وتأثيرًا في العالم – على غرار الهواتف الذكية اليوم “.

كما أعلنت الشركة أن المستفيد من المنح سيحصل على “وصول مبكر إلى تقنية منصة الواقع الممتد المتطورة ومجموعات الأجهزة وشبكة عالمية من المستثمرين وفرص التسويق والترويج المشترك”.