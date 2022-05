خطوة متميزة لـ”باينانس”.. تسجيل رسمي في فرنسا لتقديم خدماتها بالعملات المشفرة

بعد افتتاح مراكز لها في البحرين ودبي، خطت منصة باينانس لاستثمار الأصول الرقمية، خطوة جديدة في تعزيز الثقة العالمية في تعاملاتها.

حيث أعلنت هيئة Autorité des Marchés Financiers (AMF)، وهي السلطة الفرنسية المسؤولة عن تنظيم السوق المالية، منح باينانس لتسجيل نفسها بشكل رسمي، كي تقوم بتقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد.

أدرجت الهيئة باينانس فرنسا إس إيه إس في قائمتها لمقدمي خدمات الأصول الرقمية المسجلين في فرنسا، وكان التسجيل خطوة نحو السماح لبورصة العملات المشفرة بتقديم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة في فرنسا بما في ذلك حفظ الأصول، وتبادل الأصول الرقمية بتوكنات أخرى أو عملة ورقية قانونية، وتشغيل منصة أصول رقمية.

وفقًا للهيئة التنظيمية الفرنسية، يتطلب التسجيل إجراء فحوصات لضمان “السمعة الجيدة والكفاءة للمديرين والمالكين المستفيدين” بالإضافة إلى الامتثال للوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد صرحت باينانس في تدوينة يوم الأربعاء إنها ستعمل على “توسيع نطاق عملياتها بشكل كبير” في فرنسا بعد الموافقة على التسجيل، وتخطط لتوسيع فريقها “لمتابعة المزيد من تطوير البنية التحتية”.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس “تشانغ بينغ زاو”، أو سي زي: “وضعت اللوائح الفرنسية DASP ومكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب مكانًا صارمًا لمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات مناسبة وملائمة للوفاء بالمعايير العالية اللازمة للتنظيم في فرنسا”.

يشير الانتقال إلى فرنسا إلى توسع باينانس الأخير في عملياتها العالمية، بعد حصولها على الموافقة المبدئية للعمل في أبو ظبي في أبريل. ففي مارس، أعطت الجهات التنظيمية في الشرق الأوسط الضوء الأخضر للبورصة لتقديم الخدمات في البحرين ودبي. ولا يوجد مقر رسمي لبورصة العملات المشفرة في وقت كتابة هذه السطور، ولكن يقال إنها ستختار موقعًا “قريبًا جدًا”، على ما يبدو في محاولة لإرضاء الجهات التنظيمية – أصدرت سلطات العديد من الدول سابقًا تحذيرات تفيد بأن باينانس غير مصرح لها بتقديم خدماتها للمقيمين.

.@Binance just got approved for the France 🇫🇷 VASP (Virtual Assets Service Provider) registration.https://t.co/DwqZrxq3bS pic.twitter.com/Eebkc7OhRV

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 4, 2022