خطوة متميزة لـ “نتفليكس” في مجال الألعاب.. إليكم التفاصيل

تمكنت شركة Netflix من تحقيق صفقة هامة، وذلك عبر استحواذها على شركة تطوير الألعاب Boss Fight Entertainment بداية هذا الأسبوع.

وبهذه الخطوة تمضي منصة Netflix في مجال الألعاب بهدف التوسع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وتستهدف الشركة تطوير مزيد من الألعاب المصغرة لتطبيق Netflix، لتقدم لمستخدمي الهواتف الذكية اختيارات أكثر للترفيه في مجال الألعاب.

أيضاً أوضح “أمير رحيمي” نائب رئيس إستديوهات الألعاب خطط الشركة لتطوير ألعاب تقدم تجربة مميزة لمستخدمي خدمة بث المحتوى Netflix.

كما أكد على أن عمليات الإستحواذ والشراكات التي تعقدها الشركة وأيضاً إستخدام أفضل المواهب في مجال الألعاب سيدعم Netflix في النهاية لبناء إستديو للألعاب بمعايير عالمية لدفع الألعاب الأصلية للمستخدمين بدون مادة إعلانية عبر تطبيق الشركة لأعضاء خدمة بث المحتوى.

يذكر أن Netflix قدمت للمشتركين حتى الآن عدد 17 من عناوين الألعاب التي يتاح للمستخدمين تشغيلها عبر التطبيق، والتي تتضمن كلاً من This Is A True Story و Shatter Remastered و Into The Dead 2: Unleashed.