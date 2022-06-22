خطوة مفاجئة.. الإعلان عن عملة رقمية مرتبطة بالجنيه الإسترليني

من المرتقب أن تطلق شركة Tether عملة رقمية جديدة خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، ستكون مرتبطة بشكل كامل بالجنيه الإسترليني.

ووفقاً لموقع فوربس لإن خطوة شركة Tether تأتي في الوقت الذي تضع فيه بريطانيا خططًا لتنظيم النمو السريع للأصول المشفرة.

قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في Tether، باولو أردوينو، الأربعاء، “نعتقد أن بريطانيا هي الوجهة التالية لابتكار البلوكتشين والتنفيذ الأوسع للعملة المشفرة للأسواق المالية”، مضيفًا أن الشركة ستعمل مع المنظمين في بريطانيا.

وتعتبر العملات الرقمية المستقرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة ضد العملات التقليدية أو السلع مثل الذهب، ولتجنب التقلب الذي يجعل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى غير عملية لمعظم التجارة.

اهتزت أسواق العملات المشفرة الشهر الماضي عندما انهارت قيمة عملة LUNA المشفرة والعملة التي كانت من المفترض أن تكون مستقرة، “terrausd”، وألقيت الضوء على أهمية العملات المستقرة في عالم تداول المشفرة.

وتعد USDT ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية التي بلغت 66.9 مليار دولار وقت كتابة التقرير وفقًا لموقع coinmarketcap.

خطوات تنظيمية

تعتبر العملات الرقمية المستقرة الوسيلة السائدة لنقل الأموال بين العملات المشفرة والنقد العادي، ويتم دعم العملات الرقمية من خلال مزيج من الدولارات والديون الحكومية والديون قصيرة الأجل الصادرة عن الشركات.

وعندما أثار زوال UST عملية بيع مدعومة بالذعر في أسواق العملات المشفرة، فشلت Tether في المحافظة على معدل 1:1 بالدولار، مما يهز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرقمي.

بدأت بريطانيا في اختبار تقنية البلوكتشين وبعض العملات الرقمية المستقرة تحت إشراف الهيئات الناظمة، وهي جزء من خطة لاستغلال إمكانات تقنية التشفير والبلوكتشين لمساعدة المستهلكين على دفع المدفوعات بشكل أكثر كفاءة.

وتقدم Tether عملات رقمية أخرى مرتبطة باليورو واليوان الصينية والبيزو المكسيكية إلى جانب عملتها المدعومة بالدولار.