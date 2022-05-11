خطوة مميزة من “يوتيوب”.. إرسال اشتراكات مدفوعة كهدية لبعض الأصدقاء

كشفت منصة الفيديو الأشهر عالمياً “يوتيوب”، عن تقديمها ميزة جديدة للمعجبين ومنشئي المحتوى تمكنهم من إهداء اشتراكات مدفوعة، في خطوة لاقت الكثير من الترحيب من أصحاب البث المباشر والمؤثرين.

ويرى العديد من القائمين بالبث المباشر الاشتراكات على أنها طريقة سهلة لتوليد الإيرادات. لكن منصة يوتيوب تباطأت في إطلاق الميزة التي طال انتظارها لبعض الوقت. وأخيرًا، اختبرت المنصة باليابان هذه الميزة في وقت سابق من هذا العام لعدد محدد من القنوات.

ومن المفترض ان تصبح الميزة متاحة الآن لجميع مستخدمي YouTube Gaming في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

يدفع المشتركون عادةً 4.99 دولارًا شهريًا لعضوية القناة، مما يسمح لهم بالوصول إلى شارات المستخدم والمحتويات الحصرية الأخرى من قبل المبدعين المفضلين لديهم. وأصدرت منصة YouTube Gaming عددًا من الميزات الأخرى الشبيهة بـ Twitch هذا العام، مثل Live Redirects، والتي تسمح لأصحاب البث بإرسال المعجبين إلى مجموعات البث الأخرى أو العروض الأولى.

وفي حين أن Twitch لا يزال أكبر منصة في الولايات المتحدة للبث المباشر، فإن عددًا من منشئي البث المرموقين انتقلوا في السنوات الأخيرة إلى YouTube Gaming. وقد يكون هناك المزيد في المستقبل.

وأفادت وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي أن شركاء Twitch سيحصلون على خفض أقل في الإيرادات من الاشتراكات (50 بالمائة من 70 بالمائة) بموجب نموذج تسييل جديد من قبل النظام الأساسي المملوك لشركة أمازون.

ويأخذ YouTube Gaming 30 بالمائة فقط من أرباح البث المباشر من اشتراكات القنوات، على الرغم من أن YouTube Gaming ليس لديها جمهور كبير مثل Twitch ، إلا أن ذلك قد يتغير بسهولة إذا غادر منشئو Twitch الأكثر شهرة إلى منصات أكثر إنتاجية.