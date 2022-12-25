خلال موسم الأعياد.. تحذيرات إلى مستخدمي "فيسبوك"

حذر خبراء الإنترنت من أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأميركي “فيسبوك”، في حاجة إلى ‏توخي الحذر منه خلال موسم الأعياد.‏

فقد أوضحوا أن المحتالين و”الهاكرز” يستغلون عادات التسوق والتكنولوجيا الجديد لسرقة الحسابات، مشيرين إلى أن “فيسبوك” يعد هدفا رئيسيًا لهم عبر الإنترنت، لكون امتلاكه مليارات المستخدمين حول العالم.

4 نصائح لتجنب سرقة حسابك على “فيسبوك”:

1) التوجه إلى إعدادات الخصوصية في الحساب، ومسح “Off-Facebook History” (السجل خارج فيسبوك)، من أجل التحقق من التطبيقات من الشركات الأخرى التي استخدمت “فيسبوك” من أجل تسجيل الدخول إليهاـ كما ينصح الرئيس التنفيذي في شركة “CyberSmart”، جيمي أهكتار، في تصريحات لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

2) البحث عن الرسائل التي يُفترض أنها من الأصدقاء أو العائلة تطلب التبرعات والقروض وغيرها من القضايا المالية المحتملة.

3) عدم النقر أبدًا على الإعلانات الموجودة في موجز “فيسبوك” الخاص بك، لأن هذه طريقة شائعة بين المحتالين لفصلك عن أموالك ومعلومات بطاقتك الائتمانية.

4) تأمين حساب “فيسبوك” بكلمة مرور قوية، فلا تعيد استخدام كلمات المرور عبر مواقع الإنترنت، ولا تختار مطلقا كلمة مرور قصيرة أو بسيطة أيضًا، مثل 123456 أو ABCDEF، كذلك قم بتفعيل “المصادقة الثنانية”.