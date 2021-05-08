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خلال 6 أشهر… قيمة العملات المشفرة قفزت تريليوني دولار

منذ 8 ساعات
عملات رقمية

عملات رقمية

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أظهر تقرير نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، اليوم السبت، أن القيمة الإجمالية لـ“بتكوين“ وبقية العملات المشفّرة، قفزت بحوالي تريليوني دولار، في الستة شهور الماضية.

وقال التقرير، إن سعر ”بيتكوين“ أكثر العملات الرقمية الخاصة رسوخا ارتفع بنحو 290٪ في تلك الفترة، لافتا إلى أن هذه الزيادة لا تعد شيئا مقارنة ببعض العملات الأخرى.

وبيّن أن ”إيثر“ ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية قفزت بنحو 710٪ خلال تلك الفترة، فيما نمت قيمة عملة ”دوج كوين“ بشكل كبير بلغ نحو 23000٪.

وأضاف التقرير: ”خلال فترة الستة أشهر الماضية، ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة في السوق من 427 مليار دولار إلى 2.4 تريليون دولار“.

وأشار إلى أن قيمة تلك العملات لا تزال أقل بكثير من قيمة الأسهم التي يمتلكها الأمريكيون في منازلهم، والتي تزيد على 20 تريليون دولار، والقيمة الإجمالية لسوق المال الأمريكي البالغة أكثر من 50 تريليون دولار.

وأوضح التقرير أنه على غرار الذهب، من الصعب معرفة طريقة تقييم العملات المشفرة، إذ إنها لا توفر دفقًا من الدخل مثل الأرباح التي تولدها الأسهم، وليست مفيدة بشكل أساسي بالطريقة التي تكون بها السلع المادية مثل النحاس.

وعلى عكس العملات القياسية، لا يتم دعمها من قبل أي حكومة – وهي ميزة مرغوبة في نظر العديد من المستثمرين، بحسب التقرير.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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